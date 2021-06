Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Να αφήσουμε πίσω την ένταση του 2020

"Έσπασε ο πάγος" κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογαν στις Βρυξέλλες.

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες..

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, "ο πάγος έσπασε" και οι δύο άνδρες συμφώνησαν να αφήσουν πίσω τους την ένταση του 2020, παρά τις πολύ σημαντικές διαφορές, με μείζον την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών όμως οι διαφορές θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο διεθνούς δικαίου και συζητήσεων, διερευνητικες κλπ.

Επίσης θα καταβληθεί προσπάθεια αποφυγής προκλήσεων που θα οδηγούν σε δύσκολα διαχειριστικές καταστάσεις ενω θα προχωρήσει η θετική ατζέντα.

Στο προσφυγικό, σταθερή θέση της Ελλάδας είναι πως μπορούμε να συνεργαστούμε με Τουρκία αρκεί να αποφεύγονται οι προκλήσεις όπως τις βιώσαμε από Μάρτιο 2920. Θα ήταν κίνηση καλής θέλησης να πάρει πίσω η Τουρκία 1450 μετανάστες, των οποίωνυ απορρίφθηκαν τελεσίδικα οι αιτήσεις ασύλου.

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και στα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αποτελεί «σημαντικό βήμα» η προσθήκη μιας παραγράφου στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου που κάνει αναφορά για «μεγαλύτερη εμβάθυνση των διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, όταν η ασφάλεια ή η σταθερότητα ενός Συμμάχου απειλείται ή όταν διακυβεύονται οι θεμελιώδεις αξίες και οι αρχές της Συμμαχίας».

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ότι οι Σύμμαχοι θα συγκαλούνται να συζητούν προβλήματα μεταξύ Συμμάχων και άρα η Τουρκία θα πρέπει να λογοδοτεί για την προκλητική συμπεριφορά της. Στο Άρθρο 4 της Συνθήκης υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που ένας Σύμμαχος του ΝΑΤΟ δεχθεί απειλή από τρίτη χώρα. Τώρα υπάρχει πρόβλεψη και για Σύμμαχο χώρα.

