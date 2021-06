Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Απατεώνας κέρδιζε χρήματα στο… όνομα του Οργανισμού

Τον “κώδωνα του κινδύνου” για το κρούσμα οικονομικής εκμετάλλευσης, έκρουσε το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Είναι πολλά τα περιστατικά όπου επιτήδειοι εκμεταλλεύονται ευαισθητοποιημένους πολίτες με το πρόσχημα της υποστήριξης του Οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Αυτή τη φορά το “Χαμόγελο του Παιδιού” δέχτηκε κλήση από ιδιώτη, η οποία ενημέρωσε ότι έξω από γνωστό κατάστημα στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρέντη, άνδρας διακινούσε φυλλάδια με τον τίτλο “Φωνή του Παιδιού”. Σκοπός ήταν να αποσπάσει χρήματα με το πρόσχημα ότι βοηθάει παιδιά με προβλήματα υγείας και ότι συνεργάζεται με το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, «Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι η ζωή και η υγεία παιδιών και ευάλωτων οικογενειών, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους για την απόσπαση χρηματικών ποσών.

Για μία ακόμα φορά, το “Χαμόγελο του Παιδιού” με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κόσμο που το στηρίζει τόσα χρόνια, τονίζει ότι δεν βγαίνει ποτέ στο δρόμο, ούτε πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα, ούτε και καλεί σε τηλέφωνα για να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε πωλήσεις, να συγκεντρώσει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ή να κάνει έρανο.

Οι χρηματικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού” πραγματοποιούνται μόνο με κατάθεση σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα γραφεία του ή στους χώρους του. Κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, ή για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη με την επωνυμία του Οργανισμού. Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιοποιείται το σύνολο των δράσεων του Οργανισμού καθώς και ο οικονομικός απολογισμός του. Όλα τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού, τα οποία και δημοσιοποιούνται, ελέγχονται ετησίως από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών της Ernst and Young.»

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” συνιστά στους πολίτες να μην συνδράμουν οικονομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άτομα που περιφέρονται στους δρόμους, σε καταστήματα ή μεταβαίνουν στα σπίτια τους, ακόμα και όταν φορούν διακριτικά με το σήμα και την επωνυμία του Οργανισμού διότι αυτά είναι πλαστά. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ενημερωτικά έντυπα ή δήθεν αποδείξεις είσπραξης δωρεάς διότι έχει διαπιστωθεί ότι όλα αυτά είναι πλαστά, με σκοπό να υφαρπάξουν χρήματα προς ίδιον όφελος και να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους πολίτες.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” παρακαλεί όλους τους πολίτες, τους φίλους του, αλλά και οποιονδήποτε αντιληφθεί τέτοια περιστατικά, να επικοινωνήσει άμεσα τόσο με τις Αστυνομικές Αρχές, όσο και με τον Οργανισμό, στην “Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056”.

