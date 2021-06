Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Θύμα ληστών χαροπαλεύει στο νοσοκομείο

Τις σοκαριστικές στιγμές στα χέρια των επικίνδυνων κακοποιών περιγράφει η σύζυγος του 60χρονου

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Τον εφιάλτη στα χέρια δύο επικίνδυνων διαρρηκτών έζησε ένας 60χρονος στη Θεσσαλονίκη. Προσπάθησε να υπερασπιστεί την περιουσία του και ένας από τους δράστες τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

«Ο πρώτος έφυγε, ο δεύτερος ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον άνδρα μου, που ασυναίσθητα είχε πάει προς τα εκεί για να του πει τι κάνεις; Τον έσμπρωξε με τα δύο του χέρια και ο σύζυγος μου έπεσε στο έδαφος και χτύπησε στο κεφάλι. του. Ήρθε κάποιος γιατρός και του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες. Ήρθε το ασθενοφόρο και πήγαμε στο νοσοκομείο», δηλώνει η Σοφία Ζηφκοπούλου, σύζυγος του 60χρονου

Η οικογένεια του 60χρονου αγωνιά. Η σύζυγός του περιγράφει και τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε: «Σαν αίλουροι κινούνταν. Οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι και ξέραν τι έψαχναν μέσα στο σπίτι. Ψάχνανε χρήματα. Πήραν πράγματα μεγάλης αξίας και έκαναν μεγάλη ζημιά στο σπίτι. Για εμάς είναι καταστροφικό. Ευχαριστώ τους γιατρούς για την αντιμετώπιση, τους ευχαριστώ χίλιες φορές διότι για εμάς εκείνη τη στιγμή ήταν το χέρι του Θεού. Μας έδωσαν ελπίδα για να ζήσει ο άνδρας μου. Δεν μπορώ να διανοηθεί ότι δεν θα είναι μαζί μας».

Η κατάσταση του 60χρονου είναι σταθερή αλλά σοβαρή...

