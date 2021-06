Κοινωνία

Τάσος Μπερδέσης - Συγκλονίζει η μητέρα του: Ο δολοφόνος ήταν στην κηδεία

Η Γεωργία Μπερδέση παροτρύνει τις Αρχές να «ψάξουν καλά την Πάτρα».

Συγκλονίζει η μητέρα του δολοφονηθέντος Τάσου Μπερδέση, Γεωργία. Μιλώντας στην «Αχαϊκή Πολιτεία», δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι ο δολοφόνος του παιδιού της μπορεί να ήταν στην κηδεία στη Μιτόπολη.

«Το νιώθω ως μάνα, το νιώθω ως μια διαίσθηση. Ο δολοφόνος ήταν στη Μιτόπολη» λέει χαρακτηριστικά, παροτρύνοντας, επιπλέον, τις Αρχές, να «ψάξουν καλά την Πάτρα».

Η 67χρονη μαυροφορεμένη γυναίκα ευχαρίστησε όλους όσους τίμησαν το παιδί της. Τους εκατοντάδες που έφθασαν στην Μιτόπολη, που τον σήκωσαν στα χέρια για να τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία.

Η περιγραφή της συγκλονίζει: «Στην κηδεία τον τίμησαν. Ησαν πολλοί. Αλλά να σου πω και κάτι. Που το νιώθω. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ισχύει, αλλά αυτό νιώθω ως μάνα. Εχω μία διαίσθηση. Αυτός που το ‘κανε μπορεί να ήταν στην κηδεία και να γέλαγε από μέσα του. Οι περισσότεροι τον αγαπούσαν. Το ξέρω. Κάποιοι όμως ήρθαν και για εφέ, άλλοι πάλι δεν ξέρω. Εγω πιστεύω ότι ο δολοφόνος μπορεί να ήταν στην κηδεία. Αλλά υπάρχει Θεός. Και θα τον είδε που γελούσε»!

