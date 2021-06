Αθλητικά

Euro 2020: Η Σλοβακία “σόκαρε” την Πολωνία (βίντεο)

Σπουδαίο “τρίποντο” για τους Σλοβάκους, στην πρεμιέρα του 5ου Ομίλου της διοργάνωσης.

Η πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε Πολωνία και Σλοβακία σε τελική φάση κορυφαίας διοργάνωσης, ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την δεύτερη με 2-1, στο ματς της πρεμιέρας του 5ου ομίλου του Euro 2020, που διεξήχθη στην Αγία Πετρούπολη.

Η καλή παράδοση που έχουν οι Σλοβάκοι απέναντι στους Πολωνούς συνεχίστηκε και σήμερα, με το συγκρότημα του Στέφαν Τάρκοβιτς να επικρατεί για 4η συνεχόμενη φορά στις πέντε τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ συνολικά ήταν η 5η νίκη στα 10 ματς που έχουν δώσει έως τώρα στην Ιστορία τους.

Η Πολωνία, από την άλλη, έμεινε με μόλις μία νίκη στα 10 τελευταία ματς που έχει δώσει σε κορυφαία διοργάνωση, όπως και το μεγάλο της αστέρι και πρώτος σκόρερ της Ευρώπης για τη σεζόν 2020/2021, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έχει σκοράρει μόλις μία φορά σε 11 ματς τελικής φάσης κορυφαίας διοργάνωσης που έχει λάβει μέρος (με την Πορτογαλία στους προημιτελικούς του 2016).

Με το αυτογκόλ του Στσέζνι στο 18΄, το πρώτο στα χρονικά των τελικών φάσεων Euro που πετυχαίνει τερματοφύλακας, προηγήθηκε η Σλοβακία, που ήταν σαφώς πιο επικίνδυνη στο πρώτο 45λεπτο και δικαίως μπήκε προηγούμενη στ΄ αποδυτήρια.

Η ομάδα του Πάουλο Σόουζα κατάφερε με το... καλησπέρα στην επανάληψη, να φέρει το ματς στα ίσια με τον Λινέτι (1-1).

Λίγο αργότερα όμως (62΄), η Πολωνία έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κριχόβιακ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Επτά λεπτά μετά την έξοδο του μέσου της Λοκομοτίβ Μόσχας ήρθε το νέο προβάδισμα των Σλοβάκων, με τον Χάμσικ να “σερβίρει” και τον Σκρίνιαρ να “εκτελεί” για το τελικό 2-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πολωνία (Πάουλο Σόουζα): Στσέσνι, Μπερεσίνσκι, Γκλικ, Μπέντναρεκ, Ρίμπους (74΄ Πούχαζ), Λινέτι (74΄ Φρανκόφσκι), Κριχόβιακ, Κλιχ (85΄ Μόντερ), Γιόσβλακ, Λεβαντόφσκι, Ζιελίνσκι (85΄ Σφιντέρσκι).

Σλοβακία (Στέφαν Τάρκοβιτς): Ντουμπράβκα, Πέκαρικ (79΄ Κοτσέλνικ), Σάτκα, Σκρίνιαρ, Χούμποτσαν, Χαράσλιν (87΄ Ντούρις), Κούτσκα, Χρομάντα (79΄ Χροσόφσκι), Μακ (87΄ Σούσλοβ), Χάμσικ, Ντούντα (90΄+2 Γκρέγκους).

