Κορονοϊός - Βρετανία: Παράταση στο lockdown λόγω ινδικής μετάλλαξης

Ο Μπόρις Τζόνσον ανέβαλε για έναν μήνα την επόμενη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, καθώς αυξήθηκαν τα κρούσματα.

Για έναν μήνα αναβάλλεται η επόμενη χαλάρωση των μέτρων για την COVID-19, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, επικαλούμενος την αύξηση των κρουσμάτων λόγω της νέας παραλλαγής Δέλτα (ινδική μετάλλαξη). Ο Βρετανός Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιηθεί για να ενταθεί το πρόγραμμα ανοσοποίησης του πληθυσμού.

«Πιστεύω ότι είναι λογικό να περιμένουμε λίγο ακόμα», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Αντί για τις 21 Ιουνίου, όπως ήταν προγραμματισμένη, η επόμενη φάση του “ανοίγματος” θα γίνει στις 19 Ιουλίου. «Σε κάποια φάση, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό», τόνισε ο Τζόνσον, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέχρι τις 19 Ιουλίου «θα έχουμε χτίσει ένα σημαντικό τείχος ανοσίας».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι, λόγω της κυκλοφορίας της παραλλαγής Δέλτα, αν δεν έκανε τίποτα, οι εισαγωγές σε νοσοκομεία θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και στο επίπεδο στο οποίο ήταν κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.

Με βάση το σχέδιο που είχε ανακοινώσει ο Τζόνσον τον Φεβρουάριο, οι περισσότεροι περιορισμοί θα αίρονταν στις 21 Ιουνίου, θα άνοιγαν δηλαδή πλήρως οι παμπ, τα εστιατόρια, τα νυχτερινά κέντρα και άλλοι χώροι φιλοξενίας. Αυτό τώρα θα γίνει στις 19 Ιουλίου. «Όπως έχουν τα πράγματα και με βάση τις ενδείξεις που βλέπω τώρα, έχω την πεποίθηση ότι δεν θα χρειαστούμε περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες», είπε ο Μπόρις Τζόνσον.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού του πληθυσμού θα επιταχυνθεί μειώνοντας το χρονικό διάστημα μεταξύ της χορήγησης των δύο δόσεων, από τις 12 εβδομάδες που είναι σήμερα στις 8 για τα άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών.

Η κατάσταση θα εξεταστεί και πάλι στις 28 Ιουνίου. Ένας εκπρόσωπος του Τζόνσον είπε όμως ότι θωρείται απίθανο να χαλαρώσουν τα μέτρα νωρίτερα από τις 19 Ιουλίου.

Το τελευταίο 24ωρο στη Βρετανία καταγράφηκαν 7.742 νέα κρούσματα της COVID-19 και 3 θάνατοι. Ο Τζόνσον επεσήμανε ότι τα κρούσματα αυξάνονται περίπου κατά 64% την εβδομάδα, ενώ αυξάνεται επίσης και ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ.

Η παραλλαγή Δέλτα, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, πιστεύεται ότι είναι κατά 60% πιο μεταδοτική από το προηγούμενο στέλεχος του νέου κορονοϊού που κυριαρχούσε μέχρι τώρα στη Βρετανία και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα της πανδημίας.

