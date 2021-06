Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: οι αντιδράσεις στην Ελλάδα

Επίσημη ενημέρωση ζητά η αντιπολίτευση, δίχως να λείπουν τα πυρά προς το Μαξίμου.

Αμέσως μετά τις διαρροές αναφορικά με την έκβαση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, στις Βρυξέλλες, τα ελληνικά κόμματα ζήτησαν επίσημη ενημέρωση για όσα διημείφθησαν μετά των δύο ηγετών, δίχως να λείπουν οι επιθέσεις και η σκληρή κριτική.

Μειωμένες προσδοκίες από την κατ' ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, δήλωσε ότι διατηρεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας και άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό γιατί δεν αξιοποιεί την θετική συγκυρία για να πιέσει την Τουρκία στην κατεύθυνση της παραπομπής της ελληνοτουρκικής διαφοράς στην Χάγη. Πρόσθεσε ότι θα στήριζε την κυβέρνηση για την παραπομπή στην Χάγη με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των κόκκινων γραμμών που έχει θέσει η χώρα μας.

Το Κίνημα Αλλαγής σημειώνει: «Κάθε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη, ώστε να προωθούνται με συνέπεια οι ελληνικές θέσεις. Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να καταστήσει σαφές σε όλους, ότι για να δώσει θετική ψήφο σε μια αναβαθμισμένη συμφωνία της Ευρώπης με την Τουρκία, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις από αυτήν, που θα αναιρούν την επιθετικότητα της και την αναθεωρητική της στρατηγική. Στην λογική ενός νέου Ελσίνκι. Κάτι που δεν γνωρίζουμε αν έπραξε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μας αρκούν οι πομπώδεις διαρροές περί καλού κλίματος. Ζητάμε να υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς τα πολιτικά κόμματα για το περιεχόμενο της σημερινής συνάντησης».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει κλίμα εφησυχασμού, μιλώντας για “σπάσιμο του πάγου” και για μια πρόσκαιρη “ηρεμία” ενόψει του καλοκαιριού, δεν πρέπει να κρύψει εκείνους τους παράγοντες που τροφοδοτούν νέους μεγάλους κινδύνους στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας. Οι κίνδυνοι αυτοί απορρέουν από τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων, το παζάρι τους σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και το κυνηγητό των εξοπλισμών που οδηγούν στην οικονομική αιμορραγία των λαών. Πολύ περισσότερο, είναι εκτός πραγματικότητας ο ισχυρισμός ότι η ενίσχυση της συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της Συνόδου του οποίου έγινε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, θα ωφελήσει την ειρήνη στην περιοχή και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο στόχος υπηρετεί τα επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ στην περιοχή, στα οποία μετέχουν ενεργά οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας και συνοδεύεται με λύσεις συνδιαχείρισης των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση αναφέρει: «Για συνάντηση που διεξήχθη σε «θετικό κλίμα» κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «έσπασε ο πάγος» μεταξύ Μητσοτάκη – Ερντογάν. Την ίδια στιγμή, οι τούρκοι προβαίνουν σε πρωτοφανείς προκλήσεις με επακουμβήσεις ελληνικών σκαφών, παραβιάσεις ακόμα και των χωρικών υδάτων μας και έμπρακτη απειλή στην εθνική μας κυριαρχία μέσω του παράνομου μνημονίου με την Λιβύη. Παράλληλα οι Τούρκοι σε συνεργασία με τον Αλβανό Έντι Ράμα στήνουν δίχτυ περικύκλωσης της Ελλάδας με την τουρκική εταιρεια των μισθοφόρων ισλαμιστών να αναλαμβάνει την «ασφάλεια» της Αλβανίας. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων καταγράφοντας άλλη μία εθνική ήττα τόσο απέναντι στην Τουρκία, όσο και την Αλβανία που μετατρέπεται σε προτεκτοράτο της Τουρκίας».

