Ερντογάν για τη συνάντηση με Μητσοτάκη: Δεν χρειάζονται μεσολαβητές με την Ελλάδα

Διάλογο με την Ελλάδα χωρίς την μεσολάβηση "τρίτων" επιθυμει ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Διπλωματική γλώσσα απο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στις Βρυξέλλες.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 2021 θα είναι μια «ήσυχη» χρονιά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε πως «αποφασίσαμε - με τον κ. Μητσοτάκη- να συνεχίσουμε τον μηχανισμό διαλόγου και να κάνουμε πιθανά βήματα για μια θετική ατζέντα. Του είπα ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουν τρίτοι ανάμεσα μας».

«Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψή του ότι θα πρέπει στο Αιγαίο και σε άλλες περιοχές να κυριαρχήσει η ειρήνη και να αποφευχθεί κάθε ένταση και βεβαίως δεν θα πρέπει η συνομιλίες να γίνονται μέσω τρίτων» είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση και συμπλήρωσε πως «ένα - ένα να αρχίσουμε να καθαρίζουμε το τραπέζι. Αυτό το τραπέζι δεν πρέπει να είναι τραπέζι προβλημάτων, αλλά λύσεων».

Εξήγησε ότι όταν υπάρχουν θέματα που μας απασχολούν, που σίγουρα υπάρχουν θα πρέπει αυτά να τεθούν υπόψιν των επιτροπών εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες λύσεις».

«Βρίσκοντας λύσεις για το κάθε επιμέρους θέμα θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο» κατέληξε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

