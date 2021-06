Κοινωνία

“Δήμητρα της Λέσβου”: Ταυτοποιήθηκε η σορός

Τραγική εξέλιξη στο θρίλερ της εξαφάνισης του Δημήτρη Καλογιάννη

Σε τραγωδία κατέληξε το θρίλερ της εξαφάνισης του Δημήτρη Καλογιάννη, γνωστού και ως "Δήμητρα της Λέσβου"...

Από την Τροχαία ανακοινώθηκε, σήμερα, όπως αναφέρει το Βήμα, στη δικηγόρο της οικογένειας και το Silver Alert ότι ταυτοποιήθηκαν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ωστόσο, οι υπηρεσίες αρνούνται σθεναρά να δώσουν πρόσβαση στην οικογένεια για εξέταση DNA, πράγμα που εγείρει πολλά ερωτήματα.

Η Δημήτρη, όπως αναφέρθηκε, έπεσε θύμα τροχαίου (την άφησαν αιμόφυρτη στην άσφαλτο) πριν δύο μήνες, λίγες ημέρες αφότου έφυγε από το Δρομοκαϊτειο. Η σορός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο στις 9/4 και παρέμεινε εκεί έως τις 18/05, οπότε και μεταφέρθηκε στον ιατροδικαστή. Λόγω της κακής κατάστασης των ψυγείων, η σορός ήταν αλλοιωμένη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η καθυστέρηση της αναγγελίας της εξαφάνισης, σε συνδυασμό με την άρνηση των Αρχών να παραχωρήσουν πληροφορίες και εξέταση DNA στις κοινωνικές υπηρεσίες και την οικογένεια, έχουν προκαλέσει αίσθηση.

