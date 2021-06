Μητσοτάκης: Το μήνυμα για τη συνάντηση με Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Σημαντικός ο διάλογος παρά τις διαφωνίες», τονίζει ο Πρωθυπουργός.

"Αν και οι διαφορές παραμένουν, η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς όφελος όλων. Συνεπώς ο διάλογος είναι πάντα σημαντικός" υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση στο twitter, αναφερόμενος στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει στην ανάρτησή του, η οποία έγινε στα αγγλικά:

"Συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα. Αν και παραμένουν οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών μας, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γείτονες και η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς όφελος όλων. Συνεπώς, ο διάλογος είναι πάντα σημαντικός".

Meeting with President Erdogan at today's #NATOSummit. Though differences between our two countries remain, Greece and Turkey are neighbors and cooperation on issues of common interest is to the benefit of all. Dialogue therefore is always important. pic.twitter.com/64MvfPWUgH