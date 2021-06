Αθλητικά

Euro 2020: Η Σουηδία “βραχυκύκλωσε” την Ισπανία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση στη Σεβίλλη για το 5ο Όμιλο της διοργάνωσης.

Η πρώτη “λευκή” ισοπαλία στο Euro 2020 σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Σεβίλλη, όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επικρατήσει της Σουηδίας (0-0) στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 5ο Όμιλο της τελικής φάσης του τουρνουά.

Βάσει των ευκαιριών που χάθηκαν από τις δύο ομάδες, το τελικό αποτέλεσμα αδικεί την προσπάθεια των 22 παικτών, που τα έδωσαν όλα για το γκολ χωρίς να τα καταφέρουν. Επίσης, ήταν η πρώτη ισοπαλία στην 4η μεταξύ τους αναμέτρηση σε μεγάλη διοργάνωση, με την Ισπανία να μετρά δύο νίκες (Μουντιάλ 1978 και Euro 2008) και τη Σουηδία μία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1950!

“Άσφαιρα” έμειναν και τα “κανόνια” των δύο “μονομάχων”, ο Μάρκους Μπεργκ με 23 γκολ σε 86 συμμετοχές με τους Σκανδιναβούς και ο Άλβαρο Μοράτα με 18 τέρματα σε 41 ματς με την φανέλα της “φούρια ρόχα”.

Το πρώτο 45λεπτο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα, αλλά βάσει της εικόνας του ματς και των ευκαιριών που χάθηκαν το 0-0 ήταν... άδικο (περισσότερο) για την Ισπανία και την Σουηδία, που είχε δοκάρι με τον Ισάκ.

Σε τρεις περιπτώσεις στο διάστημα αυτό ο γκολκίπερ των Σουηδών, Όλσεν, έκανε σωτήριες επεμβάσεις σε κεφαλιά και σουτ του Όλμο, ενώ ο Μοράτα σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον άλλοτε γκολκίπερ του ΠΑΟΚ πλάσαρε άουτ!

Με μία τεράστια ευκαιρία για τους Σουηδούς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Από εξαιρετική προσπάθεια του Ισάκ στην περιοχή και γύρισμα... πάρε βάλε στον Μπεργκ, ο 34χρονος στράικερ απέτυχε να σκοράρει σε άδεια εστία!

Από κει και πέρα η Ισπανία πήρε πλήρως τον έλεγχο του ματς, απείλησε με ένα σουτ του Όλμο λίγο πριν το 70ό λεπτό, στο 90΄ με την κεφαλιά του Μορένο να βρίσκει ξανά σε ετοιμότητα τον Όλσεν, όπως και στο 90΄+3 με τον Σαράμπια να μην μπορεί να σκοράρει από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση (η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Σουηδού γκολκίπερ).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ισπανία (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Λαπόρτ, Γιορέντε, Π.Τόρες, Άλμπα, Κόκε (87΄ Ρουΐθ), Ρόντρι (66΄ Τιάγκο Αλκάνταρα), Πέδρι, Φ.Τόρες (74΄ Οϊαρθάμπαλ), Μοράτα (66΄ Σαράμπια), Όλμο (74΄ Μορένο)

Σουηδία (Γιάνε Άντερσον): Όλσεν, Λούστιγκ (75΄ Κραφθ), Λίντελοφ, Ντάνιελσον, Ογκούστινσον, Έκνταλ, Όλσον (84΄ Καγιούστε), Σ.Λάρσον, Φόρσμπεργκ (84΄ Μπένγκτσον), Μπεργκ (69΄ Κουάισον), Ισακ (69΄ Κλάεσον).

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Το μήνυμα για τη συνάντηση με Ερντογάν

Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ (βίντεο)

Στην Εντατική 14χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε στο γήπεδο