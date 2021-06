Κόσμος

ΗΠΑ: Σκότωσε την ταμία σούπερ μάρκετ μετά από διαπληκτισμό για τη χρήση μάσκας

Άλλοι τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ο ένοπλος και ο ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας του καταστήματος, τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε.

(εικόνα αρχείου)

Μια ταμίας σούπερ μάρκετ στην Τζόρτζια έπεσε νεκρή από τις σφαίρες πελάτη του καταστήματος έπειτα από διαπληκτισμό για τη χρήση μάσκας προστασίας προτού άλλοι τρεις άνθρωποι – ανάμεσά τους ο ένοπλος και ο ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας του καταστήματος – τραυματιστούν σε ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε, ανακοίνωσε το γραφείο της σερίφη της κομητείας.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 13:00 στο Big Bear Supermarket της κομητείας ΝτιΚάλμπ, διευκρίνισε η σερίφης Μέλοντι Μάντοξ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Διαπληκτίστηκαν για τη μάσκα. Δεν ξέρω αν φόραγαν, ή αν δεν φόραγαν. Ο καθένας έχει την άποψή του για τη χρήση της μάσκας, το ζήτημα είναι λεπτό αυτή την περίοδο», ανέφερε η κυρία Μάντοξ.

Στο κατάστημα υπήρχαν αρκετοί πελάτες όταν έγινε το φονικό. Ο πελάτης με τον οποίο διαπληκτίστηκε η ταμίας τράβηξε όπλο και τη σκότωσε. Ο φρουρός άνοιξε κατόπιν εναντίον του και τον πέτυχε μια-δυο φορές, σύμφωνα με τη σερίφη.

Οι επιχειρήσεις στην Τζόρτζια μπορούν να ζητούν από τους πελάτες να φορούν μάσκες για να αποτρέπεται η εξάπλωση του νέου κορονοϊού, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να τους το επιβάλλουν, δυνάμει εκτελεστικών διαταγμάτων του κυβερνήτη της πολιτείας, του Ρεπουμπλικάνου Μπράιαν Κεμπ.

Η κυρία Μάντοξ δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι τραυματίστηκαν. Είπε πως όλοι διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου ο φρουρός νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση αφού χτυπήθηκε από δύο σφαίρες.

Ο φρουρός υπηρετούσε για 30 χρόνια στην αστυνομική διεύθυνση της ΝτιΚάλμπ και παραμένει έφεδρος βοηθός σερίφη της κομητείας. Ζει επειδή φόραγε αλεξίσφαιρο, διευκρίνισε η κυρία Μάντοξ.

