Πανελλήνιες 2021: πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Στη "μάχη" ρίχνονται από σήμερα και οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, ενώ την Τετάρτη συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ.

Mε το μάθημα των Νέων Ελληνικών αρχίζουν σήμερα με τη σειρά τους τις Πανελλήνιες Εξετάσεις τους οι μαθητές των ΕΠΑΛ.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30 π.μ. και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 8.00 π.μ.. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις με βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο εξεταζομένου και την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας που φέρει φωτογραφία.

Οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας εντός των εξεταστικών κέντρων και στους εξωτερικούς χώρους τους. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους συγγενείς των υποψηφίων να μην συνωστίζονται έξω από το χώρο του εξεταστικού κέντρου.

Στην αίθουσα της εξέτασης οι υποψήφιοι απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας. Επιτρέπεται να έχουν στυλό μόνο ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων. Έάν ασθενήσει κάποιος υποψήφιος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα του δοθεί η δυνατότητα να εξεταστεί τον Σεπτέμβριο.

Από φέτος θα γίνεται ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους για τη βαθμολογία τους και για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη, 16 Ιουνίου, με την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), των Μαθηματικών (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και της Βιολογίας (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας) και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ την Πέμπτη, 17 Ιουνίου με την εξέταση των Μαθηματικών (Άλγεβρα).