Κόσμος

Μέρκελ: Η ελευθερία έκφρασης φθάνει στα όρια όταν παραβιάζονται οι ελευθερίες των άλλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γερμανίδα Καγκελάριος ανέδειξε ταυτόχρονα και τη σημασία των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία.

(εικόνα αρχείου)

«Η ελευθερία έκφρασης έχει όρια, όπως κάθε ελευθερία και φθάνει στα όριά της, όταν παραβιάζονται οι ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των άλλων», δήλωσε η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τη σημασία των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία.

«Ο ψηφιακός κόσμος φαίνεται να μην γνωρίζει σύνορα. Φέρνει κοντά ανθρώπους από απομακρυσμένες χώρες και διαφορετικούς πολιτισμούς και προσφέρει έτσι φανταστικές ευκαιρίες να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Πολλοί άνθρωποι είναι σε θέση να λάβουν μέρος στον δημόσιο διάλογο και να εκφράσουν σε ευρεία κλίμακα τα ενδιαφέροντα και τις πεποιθήσεις τους χάρη στο Διαδίκτυο», δήλωσε η κυρία Μέρκελ κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Φόρουμ για τα ΜΜΕ που διοργανώνει η Deutsche Welle, με θέμα «Αποδιοργάνωση και Καινοτομία». «Η ελευθερία της έκφρασης στον ψηφιακό και στον αναλογικό κόσμο φθάνει στο όριό της, όταν οι ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των άλλων παραβιάζονται. Στις δημοκρατικές κοινωνίες, όπου είμαστε ανοιχτοί σε νέες εξελίξεις, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε προσεκτικά τι σημαίνει πραγματικά για μας ελευθερία και πώς θα προστατεύσουμε τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα», συνέχισε η Καγκελάριος, παραδεχόμενη ότι και στο μέλλον η τήρηση ισορροπίας δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Deutsche Welle για τα ΜΜΕ, το οποίο πραγματοποιείται κυρίως διαδικτυακά και με περιορισμένη φυσική παρουσία στην έδρα του οργανισμού, στη Βόννη, συμμετέχουν φέτος περισσότεροι από 4000 εκπρόσωποι της πολιτικής, των ΜΜΕ, των επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού χώρου από 160 χώρες, με αντικείμενο συζήτησης κυρίως την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, τις ψευδείς ειδήσεις (fake news), την εποικοδομητική δημοσιογραφία και την ποικιλομορφία στα ΜΜΕ.

Το φετινό βραβείο «Ελευθερίας Έκφρασης» απονεμήθηκε στην Τομπόρε Οβουορίε από τη Νιγηρία, η οποία τιμήθηκε για την έρευνά της σχετικά με το trafficking γυναικών από την Αφρική στην Ευρώπη. «Η Τομπόρε Οβουορίε συνάντησε τρομακτικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της έρευνάς της. Χάρη στο έργο της όμως οι αρχές έμαθαν για χιλιάδες θύματα και αναγκάστηκαν να δράσουν», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Deutsche Welle Πέτερ Λίμπουργκ κατά την απονομή. Η ίδια η δημοσιογράφος δήλωσε ότι «το να είναι κανείς δημοσιογράφος στη Νιγηρία είναι δύσκολο», λόγω τόσο των οικονομικών προβλημάτων όσο και της δύσκολης πρόσβασης στην πληροφορία. «Έχουμε πόρτες που κλείνουν με κρότο όταν κάνουμε ερωτήσεις, μας τρομοκρατούν, μας απειλούν, μας συλλαμβάνουν και μας φυλακίζουν. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ο ελεύθερος Τύπος στη χώρα μου και στις γύρω χώρες της Αφρικής, όπως το Καμερούν, είναι σε άθλια κατάσταση», τόνισε η κυρία Οβουορίε και ζήτησε από τις κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο να ασκήσουν πίεση στην νιγηριανή κυβέρνηση προκειμένου να τερματιστεί η απαγόρευση του Twitter στη χώρα.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, η λευκορωσίδα εξόριστη αντιπολιτευόμενη Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια δήλωσε ότι στην πατρίδα της «δεν υπάρχει αντιπολίτευση», παρά μόνο το καθεστώς και η πλειοψηφία των πολιτών, που δεν θέλει καμία σχέση με την πολιτική. «Ο θρασύς χειρισμός της πανδημίας από την κυβέρνηση Λουκασένκο και η εμφάνιση νέων υποψηφίων στην πολιτική σκηνή, έδωσαν στον κόσμο νέα προοπτική και ενίσχυσαν την επιθυμία του για δημοκρατία. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ειδικά από το εξωτερικό, προσφέρουν στους πολίτες πληροφορίες και γεγονότα αντί για προκατειλημμένες απόψεις», πρόσθεσε η ίδια και κάλεσε τους δημοσιογράφους σε όλον τον κόσμο να διασφαλίσουν ότι η χώρα της δεν θα εξαφανιστεί από τις ειδήσεις. «Η κάλυψη των διαδηλώσεων έχει μειωθεί. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να συνεχίσουν τη συζήτηση για το καθεστώς, για την συμπεριφορά της Δικαιοσύνης και για τους δημοσιογράφους, ειδικά τους φυλακισμένους. Κάθε δημοσιογράφος στη Λευκορωσία έχει πλέον γίνει πιθανός στόχος», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

ΗΠΑ: Σκότωσε την ταμία σούπερ μάρκετ μετά από διαπληκτισμό για τη χρήση μάσκας

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και βοριάδες την Τρίτη