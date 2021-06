Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτόπουλος για AstraZeneca: δεν συνίσταται η επιλογή διαφορετικού εμβολίου για τη δεύτερη δόση

Για τον προβληματισμό που προκαλεί η νέα σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών μίλησε στον ΑΝΤ1 ο επιδημιολόγος και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών άλλαξε τη σύστασή της αναφορικά με το σκεύασμα της AstraZeneca, συστήνοντας πλέον τη χορήγησή του στους άνω των 60 ετών.

Για τον προβληματισμό που προκαλεί η σύσταση αυτή σε όσους έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση και είναι ηλικίας μικρότερης των 60 ετών μίλησε στον ΑΝΤ1 ο επιδημιολόγος και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος.

Όπως είπε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” δεν συνίσταται η επιλογή διαφορετικού εμβολίου για τη δεύτερη δόση σε όσους έχουν ήδη εμβολιαστεί με μία δόση της AstraZeneca.

“Οι συστάσεις που γίνονται δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον κίνδυνο του εμβολίου αλλά και με τον κίνδυνο της νόσου” τόνισε και επεσήμανε ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο να υπάρξει παρενέργεια στη 2η δόση.

“Ξέρουμε ότι παρουσιάζει αυτήν την πολύ σπάνια παρενέργεια. Βάζουμε όμως στη ζυγαριά τον κίνδυνο από τον covid και τον σπάνιο κίνδυνο παρενέργειας” σημείωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε ότι τους μήνες που πέρασαν σώθηκαν δεκάδες ζωές λόγω του εμβολίου.

Εκτίμησε δε ότι το όφελος από το εμβόλιο της AstraZeneca είναι η ταχύτητα σε σχέση με την επιλογή ενός άλλου σκευάσματος. “Για τη δεύτερη δόση δεν είναι ξεκαθαρισμένο ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα με άλλο σκεύασμα” εξήγησε και ζήτησε να έχουμε στο μυαλό μας χώρο για αλλαγή των επιστημονικών δεδομένων.

“Βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή κατάσταση και χρειάζεται να είμαστε ένα βήμα παραπέρα στο να αντιλαμβανόμαστε το γιατί” είπε.

Σε ερώτηση για το τι θα γίνει, για όσους έχουν εμβολιαστεί με AstraZeneca, εάν χρειαστεί τρίτη δόση απάντησε ότι υπάρχουν μελέτες για το πόσο αποτελεσματικό είναι το μικτό σχήμα, οπότε μέχρι τότε μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα.

