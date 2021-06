Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για AstraZeneca: να δοθούν άμεσα σαφείς οδηγίες (βίντεο)

Ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Προέδρου της Επιτροπής Εμβολιασμού, Μαρίας Θεοδωρίδου, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για τη δεύτερη δόση της AstraZeneca.

Την αλλαγή της σύστασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών αναφορικά με το σκεύασμα της AstraZeneca, ανακοίνωσε η Μαρία Θεοδωρίδου συστήνοντας πλέον τη χορήγησή του στους άνω των 60 ετών.

Η σύσταση αυτή προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό σε όσους έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca και καλούνται να κάνουν και τη δεύτερη παρά το γεγονός ότι είναι κάτω των 60 ετών.

Γι αυτόν τον λόγο η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Προέδρου της Επιτροπής Εμβολιασμού, Μαρίας Θεοδωρίδου, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για τη δεύτερη δόση της AstraZeneca.

“Πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες, να βγει η Πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμού και να δώσει σαφείς οδηγίες” είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Εξήγησε πάντως ότι όσοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τον εμβολιασμό τους με την πρώτη δόση του σκευάσματος, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, καθώς τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να παρουσιάσουν κάτι μετά τη δεύτερη δόση.

Έκανε δε γνωστό ότι 470.000 άνθρωποι θα κάνουν τη δεύτερη δόση της AstraZeneca και ότι μόνο μια χώρα ανά τον κόσμο κάνει διαφορετικό δεύτερο εμβόλιο. “Τα μηνύματα είναι λογικά, αλλά θα αλλάξουν τα δεδομένα” πρόσθεσε.

Τέλος, εξήγησε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εάν κάποιος καθυστερήσει τη δεύτερη δόση του εμβολίου για 15 με 20 ημέρες.

