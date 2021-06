Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca – σύζυγος 44χρονης: Να εξηγήσουν στα παιδιά μου γιατί χάθηκε η μητέρα τους για να σωθούν άλλοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "κατηγορώ" του Μανώλη Κρυοβρυσανάκη στην επιτροπή εμβολιασμών, με αφορμή την νέα οδηγία για εμβολιασμό με AstraZeneca των άνω των 60 ετών.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε ο Μανώλης Κρυοβρυσανάκης, σύζυγος της 44χρονης Νεκταρίας από την Κρήτη, η οποία υπέστη θρόμβωση λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca, και τελικά πέθανε.

Με αφορμή τη νέα οδηγία της Επιτροπής εμβολιασμών ώστε το εμβόλιο της AstraZeneca να χορηγείται μόνο στους άνω των 60 ετών, ο κ. Κρυοβρυσανάκης, αποφάσισε να μιλήσει, καθώς όπως είπε, «|δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κοροϊδία».

«Είναι σαν να λένε χάσαμε έναν άνθρωπο, αλλά δεν πειράζει, σώσαμε άλλους», είπε και πρόσθεσε «θέλω η επιτροπή να εξηγήσει στα παιδιά μου γιατί χάθηκε η μητέρα τους για να σωθούν άλλοι», ενώ ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν υπέρ των εμβολιασμών και έδωσαν αγώνα γι’ αυτό.

Αναφερόμενος στην επιτροπή εμβολιασμού ο κ. Κρυοβρυσανάκης είπε ότι «ανερυθρίαστα λένε ότι κάναμε το εμβόλιο αυτό γιατί δεν είχαμε άλλα εμβόλια» και σημείωσε ότι η επιτροπή με αυτό που κάνει «είναι σαν να ομολογεί ότι έχει κάνει ένα έγκλημα».

Μιλώντας για την περίοδο που η σύζυγός του ήταν στο νοσοκομείο και οι γιατροί έλεγαν ότι ενδέχεται το πρόβλημά της να οφείλεται στον εμβολιασμό, όπως είπε η σύζυγός του, του ζήτησε να μην ξαναμιλήσει σε δημοσιογράφο, καθώς δεν ήθελε να γίνει σημαία των αντιεμβολιαστών.

«Παλινωδίες και λάθη της επιστημονικής κοινότητας, αυτοί δημιουργούν την σύγχυση», είπε τέλος ο κ. Κρυοβρυσανάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Λάρισα: χέρι αρτοποιού εγκλωβίστηκε σε ζυμωτήριο

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: “Βήμα προς ένα πιο ήσυχο καλοκαίρι”