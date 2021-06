Αθλητικά

Copa America: “Σκόνταψε” η Αργεντινή, νίκησε η Παραγουάη

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής με ένα τελετουργικό τίμησε τον Ντιέγκο Μαραντόνα για όσα πρόσφερε στο ποδόσφαιρο.

Η Αργεντινή δεν μπόρεσε να νικήσει στην πρεμιέρα της στο Copa America, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Χιλή για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Πριν από την έναρξη του αγώνα η CONMEBOL (ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής) με ένα ωραίο τελετουργικό τίμησε τον Ντιέγκο Μαραντόνα για όσα πρόσφερε στο ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι ήταν σκληρό, μερικές φορές κι αντιαθλητικό.

Στο 33ο λεπτό ο Μέσι ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ και με καταπληκτικό χτύπημα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι έκανε το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα η Αργεντινή βρέθηκε πολύ κοντά στο να κάνει δύο τα τέρματά της, όμως ο Λαουτάρο δεν τα κατάφερε. Στο 54ο λεπτό ο Βιδάλ σε μια από τις λίγες καλές επιθέσεις της Χιλής κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του Ταλιαφίκο. Ανέλαβε να το εκτελέσει ο Βιδάλ, ο Μαρτίνες απέκρουσε έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι κι ο Βάργκας με κεφαλιά πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε για το 1-1.

Στο μεταξύ η Παραγουάη νίκησε 3-1 τη Βολιβία, στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στο Copa America. Οι Βολιβιανοί προηγήθηκαν με το πέναλτι του Έργουιν Σαβέντρα στο 10’, όμως στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Τζάουμε Κουέγιαρ. Η Παραγουάη εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αλεχάντρο Ρομέρο ισοφάρισε στο 62ο λεπτό, ενώ ακολούθησαν δυο γκολ από τον Άνχελ Ρομέρο (65', 80'), με τα οποία η Παραγουάη έφτασε στο τελικό 3-1.