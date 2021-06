Αθλητικά

Euro 2020: Ο Ρονάλντο και τα ρεκόρ που διεκδικεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει στην κορυφαία διοργάνωση, με αντίπαλο την Ουγγαρία και με τρεις βασικούς στόχους στο τουρνουά.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα από τα κεντρικά «πρόσωπα» του Euro 2020, μπαίνει το απόγευμα (15/6, 19:00) στην κορυφαία διοργάνωση, με αντίπαλο την Ουγγαρία και με τρεις βασικούς στόχους στο τουρνουά. Πρωτίστως να οδηγήσει την Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος στην διατήρηση των κεκτημένων (σ.σ. από το EURO του 2016), ακολούθως να σκοράρει τουλάχιστον μία φορά για να βρεθεί μόνος πρώτος στον σχετικό πίνακα της διοργάνωσης (σ.σ. έχουν από εννέα γκολ με τον Μισέλ Πλατινί) και εντέλει, να βάλει τις βάσεις για ακόμη την έκτη «Χρυσή Μπάλα» της καριέρας του.

Σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου, η Πορτογαλία θα γίνει η μόλις δεύτερη και μετά την Ισπανία (2008 και 2012), εθνική ομάδα, που θα διατηρήσει τα «σκήπτρα» της στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Για να τα καταφέρει όμως, θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα στην κατάμεστη «Puskas Arena» επικρατώντας της Ουγγαρίας στον 6ο όμιλο «του θανάτου», όπου σμμετέχουν η Γαλλία και η Γερμανία.

Παράλληλα, στα 36 του, ο επιθετικός της Γιουβέντους θα γίνει ο πρώτος παίκτης που θα παίξει τουλάχιστον έναν αγώνα σε πέντε διαφορετικά Euro. Ο Ισπανός τερματοφύλακας, Ικερ Κασίγιας μετρά μεν πέντε συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά δεν αγωνίσθηκε σε όλα. Ταυτόχρονα, ο CR7 έχει σκοράρει 104 φορές σε 175 διεθνείς συμμετοχές και... κυνηγά το ρεκόρ (σ.σ από το 2006) του Ιρανού επιθετικού, Αλί Νταεϊ, ο οποίος προηγείται στον σχετικό πίνακα με 109 γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο Ρονάλντο βρίσκεται στο τέλος μιας απογοητευτικής σεζόν με την Γιουβέντους, καθώς η «γηραιά κυρία» έμεινε χωρίς τίτλο, όμως κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στη Serie A με 29 γκολ. Και σίγουρα θα θελήσει να... εκμεταλλευτεί το Euro 2020, για να διεκδικήσει την έκτη «Χρυσή Μπάλα» της σπουδαίας καριέρας του.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

O ANT1 μεταδίδει απευθείας όλους τους αγώνες του Euro 2020, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντικειμενικές αξίες - Σταϊκούρας: Οι αρχές και οι στόχοι της μεταρρύθμισης

Ο καιρός από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Πανελλήνιες Εξετάσεις: η ιστορία τους