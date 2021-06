Αθλητικά

Euro 2020: Γαλλία - Γερμανία, η πρώτη “μεγάλη μάχη”

Πως παρατάσσονται οι δύο τελευταίοι κάτοχοι του Μουντιάλ, που θα αγωνιστούν ενώπιον χιλιάδων θεατών.

Με μία «ονειρεμένη» επιθετική τριπλέτα, αποτελούμενη από τους Αντουάν Γκριζμάν, Κιλιάν Μπαπέ και Καρίμ Μπενζεμά, η Γαλλία είναι έτοιμη για την πρεμιπέρα της στο EURO 2020. Οι «πετεινοί» μπαίνουν στην διοργάνωση, ως παγκόσμιοι πρωταθλητές και με τον τίτλο του φαβορί, παρά το γεγονός ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Γερμανία.

Οι αποψινοί «μονομάχοι» που θα παραταχθούν στην «Allianz Arena» του Μονάχου, μπροστά σε περίπου 14.000 θεατές, είναι οι τελευταίοι δύο κάτοχοι του Μουντιάλ (σ.σ. η Γαλλία το 2018 και η Γερμανία το 2014). Με την μόνη διαφορά, ότι τα τελευταία χρόνια, ακολουθούν αντιστρόφως ανάλογη πορεία, καθώς οι Γάλλοι έφθασαν στην κορυφή του κόσμου, ενώ οι Γερμανοί έχουν πτωτική πορεία. Μάλιστα, η ομάδα του Γιόακιμ Λεβ, έχει να νικήσει επτά χρόνια την ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ και συγκεκριμένα από τον προημιτελικό του Μουντιάλ 2014 (σ.σ. 1-0 με γκολ του Ματς Χούμελς).

Στα στοιχεία που συναποτελούν την εικόνα του αγώνα, πριν την έναρξη του -δεδομένου ότι μέσα στις τέσσερις γραμμές όλα είναι πιθανά- οι «πετεινοί» έχουν υψηλό ηθικό και κενό... απουσιολόγιο. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ επιχειρεί σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας να κρατά χαμηλούς τόνους και την απαραίτητη ταπεινότητα πριν από ένα κορυφαίο τουρνουά.

«Σε κάθε αγώνα, τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να αντιστραφούν», σχολιάζει ο «DD», ο οποίος δεν... παρασύρεται από τις σχετικά πρόσφατες επιτυχίες επί των Γερμανών (2-0 στον ημιτελικό του EURO 2016 και 2-1 για το Nations League).

Στο «στρατόπεδο» των Γερμανών, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, έδωσε το... σύνθημα: «Στα χαρτιά, εάν κοιτάξετε τα ονόματα, οι Γάλλοι φαίνονται πιο δυνατοί. Αλλά είναι απλώς ένα χαρτί. Μπορεί να είναι όσο θέλουν φαβορί, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να επιβάλουμε το παιχνίδι μας. Και μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε αρκετή ποιότητα και είμαστε έτοιμοι. Προφανώς στην επίθεση είναι πολύ δυνατοί και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μονομαχίες «ένας με έναν» και να τις κερδίσουμε. Θα εναπόκειται σε εμάς τους αμυντικούς και νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, απλώς να είναι βρώμικος, όχι πάντα βέβαια. Ενάντια σε παίκτες όπως αυτοί, πρέπει να στείλεις ένα μήνυμα και μάλιστα... νωρίς».

Για να λάβει την... πληρωμένη απάντηση του Μπαπέ: «Όλοι παλεύουν με τα όπλα τους. Τα όπλα μας είναι να παίξουμε ποδόσφαιρο μαζί. Εάν τα όπλα τους είναι αυτά... Μου αρέσει να παίζω τέτοιους αγώνες. Είναι παιδικό όνειρο».

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τέσσερις «τρικολόρ» θα νιώσουν σαν στο... σπίτι τους στο Μόναχο. Πρόκειται για τους Μπενζαμέν Παβάρ, Λούκας Ερναντέζ, Κορεντέν Τολισό και Κίνγκσλεϊ Κομάν, οι οποίοι αγωνίζονται στους Βαυαρούς και είναι συμπαίκτες με τους Μάνουελ Νόϊερ, Γκνάμπρι, Τζόσουα Κίμιχ και Τόμας Μίλερ.

«Στην ομάδα είναι φίλοι μου, αλλά την ώρα ενός αγώνα θα είναι οι αντίπαλοί μου. Δεν θα υπάρχει δώρο, εάν πρέπει να πατήσω το πόδι μου, θα το κάνω», δήλωσε σχετικά ο Παβάρ, ενώ ο Ερναντέζ πρόσθεσε αναφερόμενος στον Μίλερ: «Γνωρίζουμε ότι είναι καλός παίκτης και ιδιαίτερα έξυπνος. Θα εξαρτηθεί από εμάς εάν θα του επιτρέψουμε να φανεί στον αγώνα».

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι από την θεσμοθέτηση των ομίλων στην τελική φάση των EURO, η Γερμανία δεν έχει ηττηθεί σε 10 συμμετοχές στην πρεμιέρα, ενώ η Γαλλία είναι αήττητη στις οκτώ πρεμιέρες της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας, όπως όλοι οι αγώνες του Euro, απο τον ΑΝΤ1, στις 22:00.

