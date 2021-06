Κοινωνία

Εργασιακό νομοσχέδιο: απεργία στα μέσα μεταφοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία και το μετρό την Τετάρτη. ΝΔ: Η δικαιοσύνη θα κρίνει αν οι απεργίες είναι νόμιμες ή παράνομες και καταχρηστικές.

«Χειρόφρενο» τραβούν την Τετάρτη 16 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στο Μετρό, αντιδρώντας στις αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο.

Οι εργαζόμενοι εξήγγειλαν 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στις 18.00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τονίζοντας ότι είναι ενάντια «στην κατάργηση του 8ώρου, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, την κατάργηση του ΣΕΠΕ, την αποδυνάμωση της απεργίας, την κατάργηση των ΣΣΕ και την επίθεση στα συνδικάτα».

Ακινητοποιημένα θα μείνουν επίσης τα Τραμπ και ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος. Τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 09.00 το πρωί έως και τις 21.00 το βράδυ, καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκήρυξε στάσεις εργασίας, συμμετέχοντας στην στάση εργασίας του Ε.ΚΑ. κατά του "αντεργατικού νομοσχεδίου".

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται έως τις 10:00 το πρωί. ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από τις 20:00 ή νωρίτερα.

ΝΔ: Η δικαιοσύνη θα κρίνει αν οι απεργίες είναι νόμιμες ή παράνομες και καταχρηστικές

«Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των εργαζομένων στο μετρό και τα λεωφορεία της πρωτεύουσας, που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη, αποδεικνύουν ότι γράφουν στα παλιά τους παπούτσια την αγωνία και τους κόπους των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις» αναφέρει η ΝΔ σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσθέτει:

«Χωρίς μετρό όλη την ημέρα και χωρίς λεωφορεία ως τις 9 το πρωί, εκτός από τα βασανιστήρια στα οποία θα υποβληθούν και πάλι τα εκατομμύρια των κατοίκων της Αθήνας για να πάνε στις δουλειές τους, τίθεται σε κίνδυνο η συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημειώνεται ότι τα παιδιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα ως τις 8 π.μ. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες λαμβάνουν αποφάσεις αδιαφορώντας για το κοινωνικό κόστος, ιδιαίτερα σε βάρος των νέων παιδιών που βρίσκονται την Τετάρτη μπροστά σε ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους ζωής.

Ανάλογη είναι η εικόνα για την 24ωρη απεργία που αποφάσισαν η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας για την Τετάρτη. Η ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή είχε προκηρύξει στάση εργασίας με την οποία θα μπορούσε να δηλώσει την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας παρότι δεν την αφορά καθώς δεν ρυθμίζει τα του Δημόσιου τομέα! Ωστόσο αποφάσισε να προχωρήσει σε 24ωρη. Το εύλογο ερώτημα είναι, τι θα πετύχει περισσότερο εκτός από το να ταλαιπωρήσει μαθητές που δίνουν Πανελλαδικές και γονείς;

Σημειώνεται ότι το προεδρείο της ΟΛΜΕ αποφάσισε να ζητήσει την εξαίρεση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την απεργία! Εν πάση περιπτώσει, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ έχουν υποχρέωση να τοποθετηθούν άμεσα απέναντι στις απεργίες αυτές που στρέφονται ξεκάθαρα εναντίον της κοινωνίας. Τέλος, είναι περιττό να αναφέρουμε ότι δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία για την προκήρυξη απεργιών. Σύμφωνα με το νόμο, όπως ισχύει σήμερα, η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων σε υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, μπορεί να κηρυχθεί μόνο με τήρηση τετραήμερης προθεσμίας. Για τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μετρό και λεωφορείων ισχύει επίσης η τετραήμερη προθεσμία για την κήρυξη απεργίας όπως και το ότι η απεργία πρέπει να κηρυχθεί από γενική συνέλευση του συνδικάτου τους.

Η δικαιοσύνη θα κρίνει αν οι απεργίες είναι νόμιμες ή παράνομες και καταχρηστικές, δεδομένου ότι γίνονται σε περίοδο εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο και θα ταλαιπωρήσουν τους μαθητές υπέρμετρα, σε σχέση με το όποιο όφελος διεκδικούν να πετύχουν οι απεργοί. Όλα τα παραπάνω απλώς επιβεβαιώνουν τη σημασία και την αναγκαιότητα των ρυθμίσεων που εισάγονται με το εργασιακό νομοσχέδιο περί ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας κατά τις απεργίες στην κοινή ωφέλεια, όπως και απαγόρευσης επαναπροκήρυξης απεργίας που κηρύσσεται παράνομη από τα δικαστήρια».

Ειδήσεις σήμερα:

AstraZeneca – σύζυγος 44χρονης: Να εξηγήσουν στα παιδιά μου γιατί χάθηκε η μητέρα τους για να σωθούν άλλοι

Αντικειμενικές αξίες - Σταϊκούρας: Οι αρχές και οι στόχοι της μεταρρύθμισης

Πανελλήνιες Εξετάσεις: η ιστορία τους