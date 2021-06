Κοινωνία

Δολοφονία στην Ζάκυνθο: ο Ντίμης Κορφιάτης, το “βαθύ λαρύγγι” και ο κατηγορούμενος αστυνομικός

Ο άνθρωπος που φέρεται να οργάνωσε την δολοφονία της συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και μιλά για τον επιχειρηματία που εκτελέστηκε πριν από εβδομάδες.

Συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, ο αξιωματικός της Αστυνομίας μίλησε για τον ίδιο, τον Ντίμη Κορφιάτη, τους συγκατηγορούμενούς του και το «βαθύ λαρύγγι» που, τρεις ημέρες πριν η Αστυνομία προχωρήσει σε παράλληλες επιχειρήσεις, πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και μέσα από μια μακροσκελή κατάθεση έδωσε πρόσωπα και καταστάσεις.



Ξεκινώντας ο αστυνομικός που κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία της Χριστίνας Κλουτσινιώτη και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας του Ντίμη Κορφιάτη δίνει το στίγμα της προσωπικότητάς του και της επαγγελματικής του πορείας. Λέει ότι γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Ζάκυνθο, ως το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας της οποίας υπήρξε προστάτης, φροντίζοντας τον ηλικιωμένο πατέρα του, αναφέροντας ότι υπήρξε υπόδειγμα οικογενειάρχη και δραστήριου αστυνομικού σε όλη την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου. Αναφέρει την οικογενειακή του κατάσταση ως έγγαμος και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά του, αναφέρει ότι πριν την εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη, υπηρέτησε 20 συναπτά έτη ως επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τ.Α. Ζακύνθου, αλλά και νωρίτερα σε άλλες υπηρεσίες και τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέροντας ότι έχει συμμετάσχει σε πολλές και σημαντικές επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, ενώ όπως λέει πριν μερικά χρόνια, τραυματίστηκε σοβαρά σε αστυνομική επιχείρηση, στα Άνω Λιόσια Αττικής.

Μάλιστα αναφέρεται στην υπόθεση για την οποία είχε οδηγηθεί στη φυλακή, λέγοντας ότι δεν έχει τελεσιδικήσει, καθώς εκκρεμεί αίτηση αναίρεσης της Δευτεροβάθμιας Απόφασης ενώπιον του Αρείου Πάγου, λέγοντας ότι διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο.





Τι λέει τον Κορφιάτη και τους φυσικούς αυτουργούς



Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι θεωρεί παράλογο να κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος της Κλουτσινιώτη και του Κορφιάτη, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα ότι ψάχτηκαν ενδελεχώς τα τηλέφωνα όλων των κατηγορουμένων -ακόμα και αυτό που χρησιμοποιούσε στον Κορυδαλλό, όπου βρισκόταν από τον Μάιο του 2020 και όπως λέει δεν προέκυψε κάποια επικοινωνία με κάποιον από τους συγκατηγορούμενους του.



Λέει, δε, ότι οι φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί δεν τον επισκέφθηκαν ποτέ στη φυλακή, καθώς δεν είχαν ούτε το δικαίωμα επισκεπτηρίου οπως ισχύει με τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Αναρωτιέται πως είναι δυνατόν να τους έδωσε την εντολή από τη στιγμή που δεν είχε επαφές. Αναφέρει ακόμη ότι γνωρίζεται με τους περισσότερους εκ των συγκατηγορουμένων του, τους οποίους γνωρίζει από την κοινωνική και επαγγελματική του ζωή στο Τ.Α. Ζακύνθου ως αξιωματικός, ο οποίος είχε την υποχρέωση να συνομιλεί με οποιονδήποτε, ακόμα και τον πιο ταπεινό ή παράνομο, για να συγκεντρώσει πληροφορίες και στοιχεία για την υπηρεσία του, τονίζοντας ότι η γνωριμία του μαζί τους, ακόμα και αν κάποιοι εξ αυτών είναι παραβατικοί, δεν συνεπάγεται κάποια ένοχη σύνδεσή μαζί τους.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το κίνητρο, όπου, σύμφωνα με κατάθεση του Ντίμη Κορφιάτη, είχαν κόντρα, αναφέρεται στο προφίλ του Κορφιάτη, χαρακτηρίζοντας τον ως άνθρωπο με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν και εμπλοκές με την Δικαιοσύνη. Εκτιμά, όπως λέει, ότι λόγω των δραστηριοτήτων του, είχε ενοχλήσει πολλούς και επικίνδυνους ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς επιθυμούσαν να τον πλήξουν σοβαρά, λέγοντας ότι κατά καιρούς είχε καταγγείλει διάφορα πρόσωπα, βλέποντας το κίνητρο σε αρκετούς ανθρώπους και όχι σε εκείνον. Αναφορικά δε με το γεγονός ότι ο δολοφονηθείς υπήρξε μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεσή του στο Εφετείο υποστήριξε ότι αυτό δεν αποτελεί λόγο να θέλει τον θάνατό του ιδίου ή της συζύγου του.



Ο αστυνομικός αναφέρεται και στη μήνυση που είχε καταθέσει στις 21.12.202 ο Ντίμης Κορφιάτης. Πέντε δηλαδή μήνες πριν τον εκτελέσουν λέγοντας ότι δεν τον μηνύει ως ηθικό αυτουργό, καθώς ήταν πεπεισμένος ότι εκείνος δεν ευθυνόταν λέγοντας μόνο ότι ανέφερε να διερευνηθεί ο ρόλος του, χωρίς όπως λέει να του αποδίδει κάποιο ρόλο. Ο αστυνομικός σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι και στο Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών, κατά την εκδίκαση της δικής του ποινικής υπόθεσης, εξεταζόμενος ο Ντιμης Κορφιάτης κατέθεσε ενόρκως ότι δεν τον υποψιαζόταν ως εμπλεκόμενο στο περιστατικό της 9ης/6/2020, παρόλο που είχε εκτενώς διερευνήσει το θέμα και είχε συλλέξει πληροφορίες.





Τι λέει για το «βαθύ λαρύγγι»



Ο αστυνομικός ανεφέρθη και στο βαθύ λαρύγγι που έδωσε κατάθεση στο Ανθρωποκτονιών. Απορεί, πως ο συγκεκριμένος κατέθεσε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών χωρίς να διαθέτει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και χωρίς να δηλώνει διεύθυνση κατοικίας... Αναρωτιέται, πως το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο φέρεται να άκουσε τους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς να ανησυχούν για το πώς θα λογοδοτήσουν σε εκείνον μετά την αποτυχημένη ενέδρα θανάτου στον Κορφιάτη, ενώ έχει παραδεχθεί ως οδηγός του οχήματος διαφυγής την εμπλοκή του στην υπόθεση, όχι μόνο δεν κατέστη κατηγορούμενος, αλλά αναβαθμίσθηκε σε μάρτυρα αυξημένης αξιοπιστίας, του οποίου ακόμη και η έμμεση μαρτυρία αρκεί για να τον καταστήσει κατηγορούμενο.



Μάλιστα, δηλώνει αγανακτισμένος από την «κρίση “ειλικρίνειας”, όπως τη χαρακτήρισε λέγοντας ότι κινείται στον υπόκοσμο και έχει τους δικούς του λόγους για να καταθέτει όσα καταθέτει.



Κλείνοντας την απολογία του ο αστυνομικός ζήτησε να μην κρατηθεί προβάλλοντας το επιχείρημα ότι έχει γνωστή διαμονή και δεν είναι ύποπτος φυγής ενώ σε περίπτωση επιβολής περιοριστικών όρων λέει ότι θα βρίσκεται στη διάθεση των αρχών.



Οι δικηγόροι του αναφέρουν πως «η απόφαση αποτελεί τρανή απόδειξη ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί που κρίνουν με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και όχι με τις αποδιδόμενες κατηγορίες».

