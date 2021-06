Κοινωνία

Απεργία - Πανελλήνιες 2021: κατεπείγουσα αγωγή Κεραμέως για τη διασφάλιση των εξετάσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, η κήρυξη 24ωρης απεργίας την Τετάρτη μπορεί να θέσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές.

Κατεπείγουσα αγωγή κατά των καλούντων σε απεργία κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό να διασφαλισθεί ότι η διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 δεν θα παρακωλυθεί με κανένα τρόπο.

Ζητά συγκεκριμένα να περιοριστεί η άσκηση της απεργίας στη μη εμπλοκή των εκπαιδευτικών και λοιπών συντελεστών της διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έως τις 10 π.μ. της Τετάρτης, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν οι υποψήφιοι, επιτηρητές και λοιποί συντελεστές στις αυριανές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, η κήρυξη της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών για την Τετάρτη 16 Ιουνίου μπορεί να θέσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την ομαλή διενέργειά τους. "Το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό και κατοχυρωμένο. Δεν μπορεί όμως και δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο μια κρίσιμη δοκιμασία για το μέλλον περισσότερων των 100.000 υποψηφίων" αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ενδεικτικά, εκπαιδευτικοί κάθε κλάδου και κατηγορίας που συμμετέχουν στη διαδικασία, δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς (π.χ. λεωφορεία, τρένα, πλοία) κατά τις πρωινές ώρες μετακίνησης υποψηφίων, επιτηρητών και λοιπών συντελεστών προς τα εξεταστικά κέντρα, όλοι συμβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, στην ομαλή διεξαγωγή μιας κρίσιμης δοκιμασίας της σχολικής ζωής, που δεν νοείται να τίθεται σε κίνδυνο. Δεδομένης της κρισιμότητας της περίστασης, η ΟΛΜΕ απηύθυνε και η ίδια αίτημα εξαίρεσης των μελών της από την απεργία της ΑΔΕΔΥ, το οποίο ωστόσο δεν έχει απαντηθεί.

"Καθήκον μας να προστατεύσουμε τους υποψηφίους μας από κάθε αναστάτωση, τη στιγμή που κορυφώνεται η προσπάθειά τους στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, και να θωρακίσουμε την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων. Καλούμε όλες τις πολιτικές και κοινωνικές ομάδες να συστρατευθούν σε αυτόν τον σημαντικό σκοπό. Απευθύνουμε κάλεσμα στους καλούντες σε απεργία να μην παρεμποδίσουν με οποιονδήποτε τρόπο την κρίσιμη αυτή δοκιμασία των παιδιών μας" καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ: Συλλήψεις για κορονοπάρτι

Euro 2020: Ο Ρονάλντο και τα ρεκόρ που διεκδικεί

Πανελλήνιες Εξετάσεις: η ιστορία τους