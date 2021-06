Παράξενα

Φυλακίστηκαν επειδή δεν έδωσαν… δωρεάν χάμπουργκερ σε αστυνομικούς!

Σάλος προκλήθηκε από την κίνηση των αστυνομικών, που πέρασαν χειροπέδες σε όλο το προσωπικό ταχυφαγείου, αφήνοντας μέσα μόνους τους πελάτες!

Πακιστανοί αστυνομικοί συνέλαβαν τους 19 υπαλλήλους μιας αλυσίδας ταχυφαγείου, που αρνήθηκαν να τους δώσουν δωρεάν χάμπουργκερ, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι ενδιαφερόμενοι, στην πλειονότητά τους φοιτητές.

Οι εργαζόμενοι στην αλυσίδα φαστ φουντ Johnny & Jugnu, στην πόλη της Λαχώρης, χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις κουζίνες και τους πελάτες τους για να περάσουν επτά ώρες στη φυλακή, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει στην ομάδα του εστιατορίου μας, όμως θέλουμε να είναι η τελευταία», επισήμανε η αλυσίδα, σε ένα δελτίο τύπου, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το προσωπικό αρνήθηκε το «αίτημα ενός πολύ ξεχωριστού πελάτη», διευκρινίζεται.

Μπροστά στις αντιδράσεις που προκάλεσε η υπόθεση, εννέα αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, όπως ανέφερε Ινάμ Γκάνι, ένας αξιωματικός της επαρχιακής αστυνομίας, τονίζοντας ότι «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

