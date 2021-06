Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε όσους νόσησαν και έχουν κάνει μία δόση

Τι είπε για το εμβόλιο AstraZeneca και την δεύτερη δόση, με αφορμή την οδηγία της επιτροπής εμβολιασμών. Τι ισχύει για όσους έχουν νοσήσει με κορονοϊό.





Στη διαβεβαίωση ότι το AstraZeneca εξακολουθεί να είναι ένα κάλο εμβόλιο προχώρησε σήμερα μέσω του ΣΚΑΪ 100.3 ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μετά τη χθεσινή σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών προς τους πολίτες να κάνουν το εν λόγω εμβόλιο μόνο όσοι είναι άνω των 60 ετών. Τόνισε δε ότι πρόκειται για σύσταση και όχι απαγόρευση.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι από όλες τις χώρες τη Ε.Ε οι 20 συστήνουν η δεύτερη δόση να γίνει με το ίδιο εμβόλιο, εκτός και αν σημειώθηκε περιστατικό θρόμβωσης, Σημείωσε ακόμα ότι οι πιθανότητες για περιστατικά θρομβώσεων είναι απειροελάχιστες στη δεύτερη δόση.

Επίσης, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι για όσους έχουν νοσήσει, η δεύτερη δόση του εμβολιασμού δεν ακυρώνεται αυτόματα και η σχετική σύσταση της Επιτροπής είναι να γίνει μια δόση έξι μήνες μετά.

«Αν ο πολίτης που έχει νοσήσει, έχει προγραμματισμένο ραντεβού δεύτερης δόσης, τότε θα ακυρώσει από μόνος του τη δεύτερη δόση. Το ίδιο θα συμβεί αν έχει νοσήσει και έχει προγραμματίσει πρώτη δόση. Θα την ακυρώσει και θα την βάλει στο προτεινόμενο από την επιτροπή διάστημα των έξι μηνών» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, έκανε γνωστό ότι όσοι έχουν νοσήσει και έχουν κάνει μια δόση, θα λάβουν πιστοποιητικό πλήρως εμβολιασμένου, το οποίο θα είναι έτοιμο προς έκδοση μέσα στις επόμενες 10 ημέρες με 2 εβδομάδες.

