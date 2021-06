Life

Westminster Dog Show: ο Γουασάμπι “σάρωσε” στην Νέα Υόρκη (εικόνες)

Ο θεσμός, που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και συνεχίζεται αδιαλείπτως, δεν έγινε στο Μανχάταν, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δείτε τους σκύλους που ξεχώρισαν.

Ο Γουασάμπι (Wasabi), ένα χνουδωτό πεκινουά με μαύρη και καφέ μουρίτσα και μεγάλα εκφραστικά μάτια, κέρδισε το «Best in Show» στο Westminster Kennel Club Dog Show στο Tarrytown της Νέας Υόρκης. Και ένα πανέμορφο γουίπετ, ο Bourbon κέρδισε την δεύτερη θέση, παίρνοντας το βραβείο «Reserve» στον διαγωνισμό.

Φέτος ήταν η πρώτη φορά που το σόου δεν διεξήχθη στο Μανχάταν. Έγινε στον εξωτερικό χώρο του Lyndhurst Mansion ενός κάστρου του 19ου αιώνα με πάρκο 67 στρεμμάτων δίπλα στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη.

Είναι από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται κάθε χρόνο από το 1877. Διαγωνίζονται περισσότερες από 200 διαφορετικές καθαρόαιμες ράτσες και οι κριτές καθορίζουν ποιοι «διαγωνιζόμενοι» ανταποκρίνονται καλύτερα στα πρότυπα της ράτσα τους.

Ο Μάθιου, ένα γαλλικό μπουλντόγκ, και ο Κόνορ ένα αγγλικό τσοπανόσκυλο, ήταν επίσης στους τελικούς μαζί με ένα West Terland White Terrier με το όνομα Μπόι, ένα γερμανικό κοντότριχο πόιντερ, τον Ζαντέ και ένα Σαμογέντ, ο περίφημος Στράικερ.

Τα σκυλάκια νικητές διαγωνίστηκαν και τα κατάφεραν ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα στο Εθνικό Πρωτάθλημα American Kennel Club το 2019 και το 2020 αντίστοιχα.

