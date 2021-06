Κοινωνία

Κορονοϊός: Στον εισαγγελέα αρνητές για παραπλανητικά μηνύματα στα social media

Στον εισαγγελέα για ανωμοτί κατάθεση καλούνται 15 αρνητές του κορονοϊού, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραπλανητικά μηνύματα μέσω social media.

Μεταξύ άλλων οι κατηγορούμενοι καλούσαν τους πολίτες να μην φορούν μάσκα και να μην υπακούουν στα μέτρα της κυβέρνησης για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού. Παράλληλα, ζητούσαν από τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο χωρίς μάσκα.

Η υπόθεση άνοιξε μετά από έρευνα που άρχισε στις αρχές Οκτωβρίου η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχετικά με καταγγελίες εις βάρος των 15 ατόμων από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, την Τρίπολη, την Καλαμάτα, την Πιερία, τη Στερεά Ελλάδα και τη Χαλκίδα.

Οι δικογραφίες αφορούσαν 26 κλειστές ομάδες σε social media και ιστολόγια, που είχαν χιλιάδες ακόλουθους και 18 προσωπικά προφίλ χρηστών, που προέτρεπαν στη μη χρήση μάσκας στα σχολεία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ποινικού Κώδικα «όποιος με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει δημόσια σε απείθεια κατά των νόμων ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών».