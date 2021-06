Αθλητικά

Euro 2020: Ήξερες ότι η Πορτογαλία…

Η Πορτογαλία είναι η κάτοχος του τροπαίου και θέλει να το υπερασπιστεί, κάτι που έχει κάτι μόνο η Ισπανία.

Η ήττα της Πορτογαλίας από την Ουκρανία τον Οκτώβριο του 2019, ήταν η πρώτη που υπέστη η ομάδα με τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της, σε ένα παιχνίδι EURO ή προκριματικό, από τον Σεπτέμβριο του 2014, οπότε και ανέλαβε ο πρώην τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας.

Οι μόνες ήττες μέχρι τότε ήταν σε Μουντιάλ.

Στο Euro, o Κριστιάνο Ρονάλντο διεκδικεί να σπάσει ορισμένα ρεκόρ.

Κρούσμα κορονοϊού σε παίκτη λίγο πριν την πρεμιέρα

Σημαντικό «πλήγμα» για τον Φερνάντο Σάντος και την εθνική Πορτογαλίας, αποτελεί η είδηση για την προσβολή του Ζοάο Κανσέλο από κορονοϊό.

Όπως ανακοινώθηκε από την πορτογαλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, θα αντικατασταθεί από τον Ντιόγκο Νταλότ της Μίλαν, στην αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ζοσέ Σα: Φαβορί η Πορτογαλία

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοζέ Σα μίλησε προ λιγων εβδομάδων, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Για το Euro 2020 και την Πορτογαλία είπε «σίγουρα είναι μια ιδιαίτερη διοργάνωση εξαιτίας της πανδημίας, όμως πλέον όλοι έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, υπάρχει σωστή οργάνωση και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν δυσκολίες με τα ταξίδια και τους αγώνες. Φαβορί είναι η Πορτογαλία, ως κάτοχος του τίτλου. Η Πορτογαλία πάντα είχε καλούς παίκτες και νομίζω ότι παραδοσιακά είναι δυνατή. Όλοι οι παίκτες θέλουν να αγωνιστούν στο Euro και είχα την αγωνία μου αναφορικά με τις κλήσεις.»

Προσέθεσε ότι «Ο Φερνάντο Σάντος είναι ο άνθρωπος που οδήγησε την Πορτογαλία στην κατάκτηση δύο τίτλων. Είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος και οι Πορτογάλοι τον αγαπούν πολύ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας ποδοσφαιριστής… 5 αστέρων, είναι πολύ όμορφο να βρίσκεσαι κοντά του και όλοι μας μαθαίνουμε πολλά από την παρουσία του στην ομάδα».

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

O ANT1 μεταδίδει απευθείας όλους τους αγώνες του Euro 2020, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.





