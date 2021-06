Αθλητικά

Euro 2020: Ήξερες ότι η Γερμανία…

Η Γερμανία μαζί με τις Πορτογαλία, Γαλλία και Ουγγαρία συνθέτουν τον 6ο όμιλο.

Τα «πάντσερ» θα δώσουν το “παρών” για 26η συνεχόμενη μεγάλη διοργάνωση είτε Μουντιάλ είτε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η ομάδα με τους περισσότερους τελικούς (1972, 1976, 1980, 1992, 1996, 2008) και μαζί με την Ισπανία με τις περισσότερες κατακτήσεις (1972, 1980, 1996).

Σε μόλις τρεις διοργανώσεις από τις 12 που έχει συμμετάσχει δεν έχει καταφέρει να μπει στα ημιτελικά.

