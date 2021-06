Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας για AstraZeneca: Η δεύτερη δόση να γίνει κανονικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση του Βασίλη Κικίλια από το Λουξεμβούργο, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Υγείας.



«Η Εθνική Αρχή Εμβολιασμών είναι μια επιτροπή με εξαιρετικούς επιστήμονες που κάνει τη δουλειά της με αφοσίωση, με καθήκον και με τα επιστημονικά δεδομένα», τονίζει σε δήλωσή του, από το Λουξεμβούργο, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας.

«Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και έχουν προστατευθεί από τη νόσο και αυτοί και οι οικογένειές τους. Πάνω από 20 ευρωπαϊκές χώρες, όπως και εμείς, συστήνουν να γίνει κανονικά και η δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, μιας που έχει απειροελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες.



Εμείς θα συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με επιστημονικό τρόπο, το πρόγραμμα εμβολιασμού κυλά σε πολύ ικανοποιητικο βαθμό και σύντομα μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε χτίσει το πολυπόθητο τείχος ανοσίας που χρειαζόμαστε και θέλουμε για να επιστρέψουμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα που αξίζουν να έχουν όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Στην αρχή των δηλώσεων του ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως «βρισκόμαστε σήμερα στο Λουξεμβούργο μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους Υπουργούς Υγείας, διά ζώσης μετά από πάνω από 15 μήνες, για να συζητήσουμε τα σημαντικά θέματα της πανδημίας, με πρώτο απ’ όλα το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, το οποίο άλλωστε είναι και πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού».

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΑΤΟ: Μπάιντεν - Ερντογάν “τα βρήκαν” στις Βρυξέλλες

Χανιά: νεκρός αγρότης που παρασύρθηκε από το τρακτέρ του

Euro 2020: Γαλλία - Γερμανία, η πρώτη “μεγάλη μάχη”