Η Μαρία Σάκκαρη στο “Πρωινό” (βίντεο)

Όσα είπε για τα επόμενα βήματα της, μετά την επιτυχημένη πορεία στο Roland Garros και τα “παιχνίδια” με την Άννα Βίσση επί σκηνής.

Στιγμές χαλάρωσης και μάλιστα υπό βροχή πέρασε το βράδυ της Δευτέρας η Μαρία Σάκκαρη, μετά την επιτυχία της στο Roland Garros,

Η τενίστρια βρέθηκε στο «Άλσος» για να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη της, Άννα Βίσση, που απτόητη από τις καιρικές συνθήκες έδωσε μια εκπληκτική συναυλία.

Μιλώντας αποκλειστικά στο «Πρωινό», η Μαρία Σάκκαρη είπε «είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ για να ξεχαστώ λίγο».

Μιλώντας για την Άννα Βίσση, ανέφερε ότι «είναι αγαπημένη μου, την θαυμάζω και ήρθα να την δω».

Σε ότι αφορά τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, η Μαρία Σάκκαρη είπε «φεύγω την επόμενη εβδομάδα για την Αγγλία, για το Γουίμπλετον και μετά το πρόγραμμα έχει Ολυμπιακούς Αγώνες».

«Είναι όλοι ερωτευμένοι μαζί σου, να ξέρεις» είπε η Άννα Βίσση, η οποία ανέβασε επί σκηνής την τενίστρια μας, «πειράζοντας» την για τον τρόπο που κάνει σερβίς και πως παίζει τένις.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από «Το Πρωινό»:

