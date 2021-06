Πολιτισμός

Χειροπέδες για αρχαιοκαπηλία “κατ΄ επάγγελμα” (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι αστυνομικοί για τα ευρήματα που εντοπίστηκαν μετά την σύλληψη του αλλοδαπού.

Συνελήφθη σε περιοχή της Λακωνίας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 59χρονος αλλοδαπός, για παράβαση του Νόμου περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με άτομο που προβαίνει σε αναζήτηση αρχαιοτήτων, με τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων και κατέχει παράνομα αρχαία κινητά μνημεία, κλιμάκιο αστυνομικών μετέβη στην περιοχή της Λακωνίας, εντόπισε τον 59χρονο και πραγματοποίησε έρευνα στην οικία του καθώς και σε οχήματα που χρησιμοποιούσε.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Βάση αγγείου, με χαμηλή κωνική βάση, προϊστορικών χρόνων (2ης π.Χ. χιλιετίας), με διακόσμηση από δεκαέξι μη διαμπερείς οπές, διαμέτρου βάσης πεντέμισι (5,5) εκατοστών, εξαίρετο δείγμα της μεσοελλαδικής ή της ύστερης εποχής του χαλκού

Τμήμα από σώμα και γένεση λαβής αποθηκευτικού αγγείου, από ερυθρωπό πηλό που φέρει θαλάσσιες επικαθήσεις και ιζήματα, ελληνιστικών ή ρωμαϊκών χρόνων, ύψους έξι (6) εκατοστών

Τμήμα από πόδι χρηστικού αγγείου (χύτρα), από ερυθρωπό πηλό, που φέρει θαλάσσιες επικαθήσεις και ιζήματα, ελληνιστικών ή ρωμαϊκών χρόνων, ύψους έξι (6) εκατοστών.





Η αρχαιολογική αξία των ανωτέρω κινητών μνημείων, τεκμηριώθηκε από την Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ανιχνευτής μετάλλων

περίστροφο κρότου – εκτόξευσης φωτοβολίδων με 9 φυσίγγια

πτυσσόμενο μαχαίρι στρατιωτικού τύπου

μεταλλικό μαχαίρι

σπρέι πιπεριού

378 φυσίγγια κρότου

2 εξαρτήματα κάνης (χοάνες) εκτόξευσης φωτοβολίδων,

εκτόξευσης φωτοβολίδων, 10 φωτοβολίδες

μεγεθυντικός φακός

165 εκτυπωμένα φύλλα που απεικονίζονται διάφορα αντικείμενα, πιθανές αρχαιότητες,

Όπως διαπιστώθηκε από την προανακριτική έρευνα, ο 59χρονος προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση παράνομες αρχαιολογικές έρευνες, ιδιοποιούμενος αρχαιότητες που ανήκουν σε διαφορετικά είδη και διαφορετικές εποχές χρονολόγησης, τις οποίες παρέλειπε να δηλώνει στις αρμόδιες Αρχές.

Οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης.





