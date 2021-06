Οικονομία

ΑΑΔΕ: Αλλαγές στον ΦΠΑ για μικροδέματα μέσω διαδικτύου

Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για την φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων, που εισάγονται από τρίτες χώρες.



Ενόψει της έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-commerce), και ειδικότερα τη φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων, που εισάγονται από τρίτες χώρες, από 1η Ιουλίου 2021, επέρχονται αλλαγές.



Αρμόδιες πηγές της ΑΑΔΕ παρέχουν τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Ό λες οι εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ, που παραγγέλνονται ηλεκτρονικά και σήμερα απαλλάσσονται του ΦΠΑ, υπόκεινται στον φόρο αυτόν απο την 1 Ιουλίου. Συνεπώς, οι καταναλωτές επιβαρύνονται με τον συντελεστή ΦΠΑ, που ισχύει στη χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως του είδους του αγαθού.





Η επιβολή ΦΠΑ στα μικροδέματα σχετίζεται με τον χρόνο εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο της ηλεκτρονικής παραγγελίας ή την έναρξη αποστολής από τον πωλητή. Συνεπώς, μεμονωμένοι εισαγωγείς ή ταχυδρομικές εταιρείες, που εισάγουν από 1.7.2021 μικροδέματα στη χώρα μας, ανεξαρτήτως ποσού, οφείλουν να τηρήσουν την προβλεπόμενη τελωνειακή διαδικασία και να καταβάλουν - κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του αγαθού- τον ΦΠΑ, που ισχύει.