Οικονομία

Κορονοΐός - Γεωργιάδης: Ασφαλώς είναι λόγος απόλυσης ο μη εμβολιασμός

«Αν ζητάτε τη γνώμη μου ασφαλώς και θα μπορούσε μια επιχείρηση να επικαλεστεί τον μη εμβολιασμό ως λόγο απόλυσης, αν ο εργαζόμενος δουλεύει σε ένα κρίσιμο σημείο για την επιχείρηση αυτή», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που κρίνεται στις δικαστικές αίθουσες, «δεν αφορά καθόλου την κυβέρνηση, ούτε πρόκειται να νομοθετήσει η κυβέρνηση κάτι τέτοιο».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι θα ήταν καταστροφική για την οικονομία μια νέα καραντίνα σε περίπτωση τέταρτου κύματος της πανδημίας και θα πρέπει να αποφευχθεί μέσω των εμβολιασμών. «Εάν φτάσουμε στο 80% εμβολιασμένων, τελείωσε η πανδημία» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον Σκάι και πρόσθεσε ότι η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς εμβολιασμών στον κόσμο και στόχος είναι να μην πέσει αυτός ο ρυθμός.

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας με βάση την πορεία της πανδημίας και πως με εντολή του πρωθυπουργού έχουν δοθεί στην Επιτροπή Βιοηθικής ερωτήματα που αφορούν την μείωση των μέτρων προστασίας για τους εμβολιασμένους. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι τον ενοχλεί η λέξη «προνόμια» και πως είναι λογικό όταν κάποιος επιλέγει να εμβολιαστεί και κινδυνεύει λιγότερο να μπορεί να έχει λιγότερα μέτρα προστασίας και όταν δεν εμβολιάζεται και κινδυνεύει περισσότερο να έχει περισσότερα μέτρα προστασίας. «Όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του εμβολίου ως δυνατότητα για όλους, τότε προφανώς η κυβέρνηση όπως και όλα τα κράτη του κόσμου, θα ρυθμίσουμε το πώς θα γίνεται η κοινωνική κινητικότητα βάσει κινδύνου», σημείωσε.

Σχετικά με τις επικρίσεις για την απόφαση να μην εμβολιάζονται με το σκεύασμα της AstraZeneca οι κάτω των 60, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε με όρους πολιτικής ή επικοινωνίας αποφάσεις επιστημονικές. Πρόσθεσε ότι ποτέ η κυβέρνηση δεν πήρε αποφάσεις για τα εμβόλια αλλά όλες οι οδηγίες προέρχονται από τους επιστήμονες της επιτροπής εμβολιασμών. Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν αλλάξει πολλές φορές καθ' οδόν οι αποφάσεις για τους εμβολιασμούς.

«Δεν είναι αποφάσεις των πολιτικών, είναι αποφάσεις των επιστημόνων. Για την καλή επιδημιολογική εικόνα που έχουμε σήμερα, για το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον είναι πράσινη, για το γεγονός ότι χθες είχαμε μόνο 400 κρούσματα και ούτω κάθε εξής, έχετε συμβάλει και εσείς και όλες οι εκατοντάδες χιλιάδες που κάνατε το εμβόλιο AstraZeneca. Είναι τόσο απλό», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.