Οικονομία

“Γαλάζια Σημαία”: Στο “Visit Greece App” οι βραβευμένες ελληνικές παραλίες

Το υπουργείο Τουρισμού ενσωμάτωσε τον κατάλογο με τις 545 παραλίες ανά την Ελλάδα, που έχουν βραβευτεί με «Γαλάζια Σημαία», στην επίσημη εφαρμογή του ΕΟΤ.

Σε μια ουσιαστική και χρήσιμη αναβάθμιση της επίσημης εφαρμογής του ΕΟΤ «Visit Greece App» προχώρησε το υπουργείο Τουρισμού, ενσωματώνοντας τον κατάλογο με τις 545 παραλίες ανά την Ελλάδα, οι οποίες έχουν βραβευτεί με «Γαλάζια Σημαία».

Δεδομένου ότι η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα σε 49 χώρες, με κριτήριο το συνολικό αριθμό των παραλιών με «Γαλάζια Σημαία», η προσθήκη του σχετικού καταλόγου στο «Visit Greece App» κρίθηκε ως απολύτως απαραίτητη, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Πλέον, κάθε χρήστης της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να προγραμματίζει εκδρομές και διακοπές σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες ανά την Ελλάδα, επιλέγοντας άμεσα και εύκολα προορισμούς από το σχετικό κατάλογο στο «Visit Greece App».

Υπενθυμίζεται ότι η απονομή της «Γαλάζιας Σημαίας» σε οποιαδήποτε παραλία γίνεται κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης και ισχύει για 12 μήνες. «Γαλάζιες Σημαίες» δικαιούνται να φέρουν παραλίες που πληρούν 33 διαφορετικά κριτήρια, τα οποία αφορούν στην ασφάλεια των λουομένων, στην καθαριότητα, στην οργάνωση, στην πληροφόρηση, στην προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου, στις ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κ.ά. Ωστόσο, το προεξάρχον κριτήριο για τις «Γαλάζιες Σημαίες» είναι η καθαρότητα της θαλάσσιας ζώνης: Αποδεκτές γίνονται παραλίες, αποκλειστικά και μόνο, με «εξαιρετική» ποιότητα υδάτων.

Καθόσον η «Γαλάζια Σημαία» λειτουργεί, εκ των πραγμάτων, σαν εγγύηση κορυφαίας και ολοκληρωμένης ποιότητας, χρησιμοποιείται ευρύτατα ως δείκτης επιλογής προορισμού, τόσο από τουριστικούς οργανισμούς, «tour operators» κ.λπ., όσο και από μεμονωμένους τουρίστες. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στον κατάλογο των 545 ελληνικών παραλιών με «Γαλάζια Σημαία» διευκολύνει ακόμη περισσότερο την προώθηση της Ελλάδας ως ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού, ιδιαίτερα για τους ξένους επισκέπτες οι οποίοι προτιμούν τη θάλασσα.

Με την ενσωμάτωση των «Γαλάζιων Σημαιών» στο «Visit Greece App», για πρώτη φορά από το 1992, αναδεικνύεται το σημαντικό έργο που επιτελεί η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας.

Η εφαρμογή «Visit Greece App» αποτελεί μία πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Mastercard, την Eurobank και την Warply. Πρόκειται για το κατεξοχήν χρηστικό, ψηφιακό εργαλείο για τους επισκέπτες της Ελλάδας, καθώς παρέχει ταξιδιωτικές πληροφορίες, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, προτάσεις κ.λπ. -και, βεβαίως, οδηγίες σχετικά με την Covid-19 για τουρίστες. Το «Visit Greece App» διατίθεται δωρεάν, μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων «App Store» και «Google Play».

