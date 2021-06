Κόσμος

Κορονοϊός - Φον ντερ Λάιεν: Πάνω από 300 εκατομμύρια εμβολιασμοί στην ΕΕ

H EE παρακολουθεί το πώς εξελίσσεται η κατάσταση αναφορικά με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, ανέφερε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

Πάνω από 300 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί στην ΕΕ, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο twitter η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Έχουμε περάσει τα 300 εκατομμύρια εμβολιασμούς στην ΕΕ. Κάθε μέρα, πλησιάζουμε τον στόχο μας: να παραδίδουμε αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% των ενηλίκων στην ΕΕ τον επόμενο μήνα» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Wir haben heute die Marke von 300 Millionen Impfungen uberschritten.



Unser Ziel ruckt immer naher: Bis in den Juli wollen wir genugend Dosen liefern, um 70 Prozent der Erwachsenen zu impfen. pic.twitter.com/TLKrRUQxIj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2021

Η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου προσερχόμενη στο Συμβούλιο των αρμόδιων Υπουργών στο Λουξεμβούργο τόνισε ότι η ΕΕ παρακολουθεί το πώς εξελίσσεται η κατάσταση αναφορικά με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού.

«Το μήνυμα που θέλω να μοιραστώ με τους Υπουργούς Υγείας, είναι ότι έχουμε κάθε λόγο να έχουμε αισιοδοξία, αλλά δεν πρέπει να θριαμβολογούμε. Έχουμε εμβολιάσει με την πρώτη δόση πάνω από το 53% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ και ένας στους τρεις έχει λάβει τη δεύτερη δόση. Παρακολουθούμε ωστόσο στενά την κατάσταση με τις μεταλλάξεις» είπε.

Η Επίτροπος Υγείας τόνισε ότι «είναι σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα: εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε». Τέλος η ίδια επισήμανε ότι θα συζητηθεί τόσο η ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας από την πλευρά της ΕΕ όσο και η ανάγκη να ενδυναμωθούν το ECDC και ο ΕΜΑ.