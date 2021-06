Life

“Η Φάρμα”: Κατσογρεσάκη - Ντούπης μαζί και στο “Πρωινό” (βίντεο)

Τι είπαν για την σχέση τους και τα “στάδια” που πέρασαν από την ημέρα που γνωρίστηκαν. Τι λένε για την “Φάρμα”, την οικογένεια και τα μελλοντικά σχέδια τους.

«Υπήρχε μια αμοιβαία συμπάθεια, είχαμε αναπτύξει σχέση, είχαμε δεθεί ως χαρακτήρες, τον έβλεπα 24 ώρες επί 7 ημέρες την εβδομάδα, κοιμόταν και δίπλα μου και αναπτύχθηκαν τα συναισθήματα, αλλά ο Κωνσταντίνος ίσως μπέρδεψε τα συναισθήματα του», είπε η Κυριακή Κατσογρεσάκη, έχοντας δίπλα της τον Κωσταντίνο Μακρή (Ντούπη), με τον οποίο συνυπήρξαν στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1, με την σχέση τους να περνά από διάφορα στάδια.

«Ομορφόπαιδο είναι, αλλά δεν μου δημιουργήθηκαν συναισθήματα διαφορετικά. Λογικό είναι δύο άνθρωποι που έχουν μια χημεία και είναι τόσες ώρες μαζί να έρθουν πιο κοντά», είπε η Κυριακή Κατσογρεσάκη, μιλώντας στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Μακρής (Ντούπης) είπε ότι «Πέρα από τις κόντρες και όσα έγιναν, δεν ξέρω αν μόνο εγώ μπέρδεψα τα συναισθήματα μου», προσθέτοντας ότι «εγώ δεν παρεξήγησα πράγματα. Μην μιλάμε για έρωτες και τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να λες ότι μπορείς να ερωτευτείς μια γυναίκα έτσι απλά. Σαν άνθρωπος έχει τα ελαττώματα της, τα οποία μπορεί να τα “φτιάξει”», ενώ ερωτηθείς αν του αρέσει ως γυναίκα η Κυριακή Κατσογρεσάκη αρκέστηκε να χαμογελάσει με νόημα.

Ο Κωνσταντίνος Μακρής (Ντούπης) είπε ότι εκείνος δεν θέλει να μιλήσει άλλο για αυτό το θέμα, αναφέροντας «δεν θέλω να έρθει σε δύσκολη θέση η Κυριακή, γι’ αυτό θα αφήσω εκείνη να πει ότι θέλει για αυτό».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης πάντως, ο Κωνσταντίνος Μακρής (Ντούπης) ρωτήθηκε αν θα βάλει τελεία στην «προσπάθεια προσέγγισης» της Κυριακής Κατσογρεσάκη και αντί απάντησης στράφηκε προς εκείνη ρωτώντας την «να βάλω τελεία ή άνω τελεία;», με την παίκτρια της «Φάρμας» να απαντά με ένα χαμόγελο.

Όπως είπε, εκείνος είναι μόνος του αυτήν την περίοδο, είχε κάποιες σοβαρές σχέσεις στο παρελθόν, ενώ ανέφερε ότι θέλει να κάνει οικογένεια και να αποκτήσει παιδιά.

Η Κυριακή Κατσογρεσάκη είπε από την πλευρά της «θέλω να κάνω οικογένεια, αλλά προτεραιότητα έχει η καριέρα μου. Έδωσα εξετάσεις πριν από λίγες ημέρες για να αποκτήσω δίπλωμα πιλότου, όχι μόνο για μικρά, αλλά και για μεγάλα αεροπλάνα», ενώ αναφέρθηκε και στην εμπειρία της ως αεροσυνοδού σε πτήσεις μελών της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος που ήταν καλεσμένος στο «Πρωινό» την Δευτέρα, βρέθηκε και πάλι στο στούντιο, συνοδεύοντας τους φίλους του και λέγοντας ότι είναι αγαπημένοι του και θα είναι δίπλα τους «σε ότι και αν κάνουν».

