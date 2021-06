Οικονομία

Πανελλήνιες 2021 - ΑΔΕΔΥ: Εξαιρούνται από την απεργία οι εκπαιδευτικοί

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ. Η υπουργός Παιδείας είχε καταθέσει κατεπείγουσα αγωγή κατά της απεργίας της ΑΔΕΔΥ με στόχο τη διασφάλιση των Πανελλαδικών.



"Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε να εξαιρέσει από την απεργιακή κινητοποίηση της 16ης Ιουνίου τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας που εμπλέκονται στη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων", αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, μετά τις αντιδράσεις.

Είχε προηγηθεί η κατεπείγουσα αγωγή κατά των καλούντων σε απεργία από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό να διασφαλισθεί ότι η διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 δεν θα παρακωλυθεί με κανένα τρόπο.

Η κ. Κεραμέως ζητούσε να περιοριστεί η άσκηση της απεργίας στη μη εμπλοκή των εκπαιδευτικών και λοιπών συντελεστών της διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έως τις 10 π.μ. της Τετάρτης, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν οι υποψήφιοι, επιτηρητές και λοιποί συντελεστές στις αυριανές Πανελλαδικές Εξετάσεις.