Πέτρος Φιλιππίδης: Τον διέγραψαν από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών θα επανεξεταστεί και η υπόθεση του Παύλου Χαϊκάλη.

Τη διαγραφή του Πέτρου Φιλιππίδη από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών αποφάσισε το πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε τη Δευτέρα, υπό την προεδρία του Πασχάλη Τσαρούχα.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι ποινές στους ηθοποιούς, Πέτρο Φιλιππίδη και Παύλο Χαϊκάλη, μετά τις καταγγελίες εις βάρος τους.

Τελικά το Σωματείο αποφάσισε την διαγραφή του Πέτρου Φιλιππίδη, ενώ θα επανεξεταστεί η υπόθεση του Παύλου Χαϊκάλη.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για οριστική ή προσωρινή διαγραφή του ηθοποιού.

