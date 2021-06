Οικονομία

Πανελλήνιες 2021 - Απεργία: αλλαγές στα μέσα μεταφοράς λόγω εξετάσεων

Πώς θα κινηθούν τελικά τα Μέσα Μεταφοράς την Τετάρτη, μετά την κατεπείγουσα αγωγή Κεραμέως για τη διασφάλιση της διενέργειας των Πανελληνίων.

«Χειρόφρενο» τραβούν την Τετάρτη 16 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στο Μετρό, αντιδρώντας στις αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο.

Οι εργαζόμενοι εξήγγειλαν 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στις 18.00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τονίζοντας ότι είναι ενάντια «στην κατάργηση του 8ώρου, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, την κατάργηση του ΣΕΠΕ, την αποδυνάμωση της απεργίας, την κατάργηση των ΣΣΕ και την επίθεση στα συνδικάτα».

Αλλαγές ανακοινώθηκαν στις κινητοποιήσεις των υπόλοιπων Μέσων Μεταφοράς, μετά την κατεπείγουσα αγωγή της Νίκης Κεραμέως για τη διασφάλιση της διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.

Το Τραμ και ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος θα λειτουργήσουν κανονικά μέχρι τις 10:00 το πρωί λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων, ενώ από τις 10:00 και έως τη λήξη της βάρδιας τραβούν επίσης "χειρόφρενο".

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 13:00 έως τις 17:00, ενώ στον Προαστιακό από τις 12:00 έως τις 16:00.

Nέα 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, για την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, εξήγγειλαν τα 13 ναυτεργατικά σωματεία, με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο.