Euro 2020: Η διοργάνωση “ζεσταίνεται” - Τα καλύτερα έρχονται!

Απόψε «μπαίνει» στην μάχη του Euro ο 6ος όμιλος και αν κρίνουμε από τα μέχρι στιγμής παιχνίδια που έχουμε δει τότε, ορθώς, οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές!

Του Μανώλη Μανή

Η Αγγλία επέλεξε να κινηθεί σε σίγουρα μονοπάτια και πήρε τη νίκη κόντρα στην Κροατία στο ντέρμπι του ομίλου. Αν οι Άγγλοι κοιτούν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και αποτινάξουν από πάνω τους το άγχος του «πρέπει», που παραδοσιακά τους επηρεάζει, τότε έχουν πολλές πιθανότητες.

Αυτό, ή μάλλον καλύτερα αυτά, που έγιναν στο παιχνίδι Ολλανδία-Ουκρανία, δείχνουν γιατί το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Δείχνουν γιατί οι μεγάλες διοργανώσεις γράφουν ιστορία. Και φυσικά δίπλα, βάλτε και το γκολ της Αυστρίας και της Τσεχίας, για να συμπληρώσετε ένα εντυπωσιακό καρέ, μιας διοργάνωσης που θυμίζω δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα ούτε καν την πρώτη της αγωνιστική!

Από την άλλη, επειδή σε κάθε διοργάνωση «ψάχνουμε» και την απογοήτευση, με βάση το χθεσινό δείγμα, θα μπορούσε να είναι η Ισπανία. Άστοχη και ανίκανη να δημιουργήσει καταστάσεις απέναντι σε μια πολύ καλά στημένη άμυνα. Από τις πολλές τέτοιες που θα βρει μπροστά της.

Όσο για την εκπλήξεις και αυτές που θα αναλάβουν τον ρόλο της… Ισλανδίας του 2016; Με βάση και πάλι το δείγμα που έχουμε μπορεί να είναι η Σλοβακία και η Φινλανδία.

Όλα αυτά και είμαστε ακόμα στην αρχή. Και ενώ η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του 6ου ομίλου γίνεται απόψε, με τιτανομαχία στο Μόναχο…

Τα καλύτερα έρχονται…

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

O ANT1 μεταδίδει απευθείας όλους τους αγώνες του Euro 2020, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

