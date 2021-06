Life

Τζένιφερ Λόπεζ- Μπεν Άφλεκ: Το πρώτο καυτό δημόσιο φιλί του ζευγαριού! (βίντεο)

Οι δυο τους δεν κρύβουν πια τον έρωτά τους!

Μέχρι σήμερα είχαμε δει το διάσημο ζευγάρι του Hollywood να κάνει μαζί καλοκαιρινές εξορμήσεις σε τουριστικά θέρετρα, ρομαντικές βόλτες σε εστιατόρια και επισκέψεις σε γυμναστήρια, ωστόσο ήρθε πλέον η στιγμή να τους απολαύσουμε και σε πιο προσωπικές στιγμές.

Συγκεκριμένα το Pagesix, δημοσίευσε το πρώτο βίντεο της Jennifer Lopez και του Ben Affleck, στο οποίο ανταλλάσσουν ένα καυτό φιλί γεμάτο πάθος και έρωτα.

