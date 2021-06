Πολιτική

Πελώνη: Μητσοτάκης - Ερντογάν θα πυκνώσουν τις επαφές τους

Τι συμφώνησαν οι δύο ηγέτες για την αποφυγή έντασης και για το Μεταναστευτικό. Οι αναφορές της Κυβ. Εκπροσώπου για την Αλβανία, την Χάγη και το εργασιακό ν/σ.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες» ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Και οι δύο συμφώνησαν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει απευθείας επαφή ανάμεσά τους ενώ παρά τις διαμετρικά αντίθετες θέσεις των δύο χωρών σε διάφορα ζητήματα συμφώνησαν ότι η ένταση του 2020 δεν πρέπει να επαναληφθεί το 2021», τόνισε η κ. Πελώνη.

Πρόσθεσε ότι «επιπλέον χαρακτήρισαν θετική την ενεργοποίηση όλων των υφισταμένων διαύλων επικοινωνίας ενώ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προώθηση της θετικής ατζέντας επί 25 σημείων στα οποία εργάζονται ήδη οι υφυπουργοί εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας αλλά και για τη συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας για αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της covid-19».

Όπως είπε η κ. Πελώνη «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να εργαστούν από κοινού για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος και την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης με βάση την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Υπό αυτό το πρίσμα επεσήμανε ότι η επιστροφή στην Τουρκία 1.450 ατόμων των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην ΕΕ».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προσβλέπει σε πιο πυκνές επαφές σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου, ώστε να χτιστούν γέφυρες εμπιστοσύνης

Αναφορικά με το Κυπριακό, συνέχισε η κυβερνητική εκπρόσωπος «ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η λύση δύο κρατών που προτείνει η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι επί της αρχής απορριπτέα ενώ αντιβαίνει τόσο στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσο και στο κοινοτικό κεκτημένο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι προσβλέπει σε πιο πυκνές επαφές σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου, ώστε να χτιστούν γέφυρες εμπιστοσύνης που θα αποβούν προς όφελος των δύο χωρών.

Οι διαφωνίες προφανώς παραμένουν, παρά τη θετική διάθεση που διαπιστώθηκε. Μένει να φανεί στην πράξη αν αυτή η διάθεση αποδειχθεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση των σχέσεων», είπε χαρακτηριστικά η κ. Πελώνη.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Πλανήτης -ιδίως μάλιστα στην πανδημία και την κλιματική αλλαγή- και υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να ενισχύσουμε τους θεσμούς μας ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα τις περίπλοκες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον». Επανέλαβε, ταυτόχρονα, ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Αλβανό ομόλογό του Έντι Ράμα στη διάρκεια της οποίας συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις για τη συνομολόγηση συνυποσχετικού παραπομπής της οριοθέτησης των Θαλασσίων Ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και υπογράμμισε το σταθερό ενδιαφέρον της Ελλάδας για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με τον Βρετανό ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον τον οποίο ενημέρωσε για τη θετική επιδημιολογική πορεία της χώρας που επιτρέπει την άρση των περιορισμών για τις επισκέψεις Βρετανών τουριστών στην Ελλάδα».

Περνώντας στη συνέχεια στην ενημέρωση σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως «αποτελεί ήδη κοινή διαπίστωση ότι η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας εξακολουθεί να βελτιώνεται. Ο δείκτης θετικότητας την προηγούμενη εβδομάδα μειώθηκε στο 1,18% και ο μέσος κυλιόμενος αριθμός κρουσμάτων περιορίστηκε, για πρώτη φορά από τις αρχές του χρόνου, κάτω από τα 1.000 κρούσματα ανά ημέρα.

Σημαντική είναι και η μείωση των ασθενών και των διασωληνωμένων που νοσηλεύονται λόγω κορονοϊού, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι συμπολίτες μας που δεν εμβολιάστηκαν. Όπως μας ενημερώνουν οι ειδικοί, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου το 92% των συμπολιτών μας άνω των 65 ετών που χρειάστηκε να νοσηλευτούν και το 98% όσων χάθηκαν λόγω κορονοϊού δεν είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους».

Όπως είπε «γίνεται έτσι προφανές πως για την προστασία της ζωής μας, για να διατηρήσουμε την ύφεση αυτή, για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε νέα έξαρση και για να πετύχουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι, είναι ανάγκη να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη. Έχουν γίνει ήδη περισσότεροι από 6.938.000 εμβολιασμοί, έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση 4.274.000 συμπολίτες μας και έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους 2.831.000. Από αύριο Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού των συμπολιτών μας ηλικίας 18 έως 24 ετών και με το βήμα αυτό σηματοδοτείται η ολοκλήρωση της προτεραιοποίησης για τον ενήλικο πληθυσμό».

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και συνδικαλιστικούς φορείς, η κ. Πελώνη, ανέφερε πως «ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την προστασία της εργασίας. Γίνεται ήδη προφανές ότι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των συνδικαλιστών εδράζονται σε ισχυρισμούς αβάσιμους και ψευδείς, ενώ αποσιωπούνται προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που ικανοποιούν πάγια αιτήματα και σύγχρονες ανάγκες του κόσμου της εργασίας.

Μείζονος σημασίας είναι οι ρυθμίσεις που αποβλέπουν στη στήριξη της οικογένειας, την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την ισότητα των φύλων στην εργασία: Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται μεταξύ άλλων:

Άδεια πατρότητας 14 ημερών.

Γονική άδεια 2 μηνών και για τους 2 γονείς πληρωμένη από τον ΟΑΕΔ.

Άδεια φροντιστή 5 ημερών για συγγενή με ανάγκη φροντίδας.

Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς παιδιών έως 12 ετών.

Απαγόρευση απόλυσης πατέρα για 6 μήνες από τη γέννηση του κάθε παιδιού του.

Επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας 6 μηνών με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και στην υιοθεσία τέκνου.

Επέκταση του μειωμένου ωραρίου (άδεια φροντίδας τέκνου) και στην μητέρα που απέκτησε τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας.

Επέκταση της άδειας λοχείας 9 εβδομάδων μετά τη γέννα και στην υιοθεσία τέκνου.

Άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στον ιδιωτικό τομέα.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι διατάξεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στη εργασία. Προβλέπεται για το σκοπό αυτό υποχρέωση του εργοδότη να προλαμβάνει, να σταματά και να αντιμετωπίζει περιστατικά βίας ή παρενόχλησης, να ενημερώνει τους εργαζομένους σχετικά με τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, αλλά και να συντρέχει τις δημόσιες Αρχές κατά την εξέταση συναφών καταγγελιών.

Μείζονος σημασίας είναι και οι μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων της αγοράς εργασίας, όπως τα φαινόμενα υποδηλωμένης ή αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπερωριών.

Προβλέπεται για το σκοπό αυτό -και άρχισε ήδη να προετοιμάζεται- η δημιουργία και εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή και θεσπίζεται το δικαίωμα της αποσύνδεσης στην περίπτωση τηλεργασίας.

Στο νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται, επίσης, ρυθμίσεις που βάζουν τέλος σε άδικες διακρίσεις για τους εργαζόμενους, ανάμεσα στις οποίες: Η αύξηση της αποζημίωσης απόλυσης για τους εργατοτεχνίτες και εξίσωσή της με εκείνη των υπαλλήλων. Τα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία για τους απασχολούμενους σε delivery και courier. Και η απαγόρευση απόλυσης για άσκηση οποιουδήποτε νόμιμου δικαιώματος.

Στο νομοσχέδιο υπάρχουν επίσης ρυθμίσεις για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από παράνομες συμπεριφορές συνδικαλιστών που περιφρονούν τη Δικαιοσύνη και πλήττουν τους πολίτες.

Θεσπίζεται ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία (33%) σε κλάδους κοινής ωφέλειας κατά την διάρκεια της απεργίας.

Μπαίνει τέλος στις απεργίες και τις στάσεις εργασίας, οι οποίες ενώ κηρύσσονται παράνομες από τη Δικαιοσύνη επαναπροκηρύσσονται από δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο σωματείο.

Αποδίδεται αστική ευθύνη στους συνδικαλιστές που πραγματοποιούν καταλήψεις, αποκλεισμούς, ή ασκούν βία, εμποδίζοντας τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στην απεργία να εργαστούν».