Κόσμος

Μπάιντεν: Τεράστια ευκαιρία η συνεργασία με ΕΕ και ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Σύνοδο ΕΕ - ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν. Εγκάρδια υποδοχή των ευρωπαίων στον Αμερικανό Πρόεδρο. Τα τρία βασικά θέματα της Συνόδου.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1, Μαρίας Αρώνη

«Είναι τεράστια ευκαιρία η συνεργασία μας με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά την άφιξή του στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται για δεύτερη ημέρα σήμερα στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στην Σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ, που είναι και η πρώτη μετά το 2014.

«Η Αμερική επιστρέφει στην παγκόσμια σκηνή», είπε ο Σαρλ Μισέλ, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Πρόεδρο. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε όλες τις σημαντικές προκλήσεις», πρόσθεσε.

«Είναι τιμή μας να σας έχουμε εδώ», δήλωσε από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Το γεγονός ότι μας επισκέπτεστε τόσο νωρίς κατά τη διάρκεια της θητείας σας δείχνει το προσωπικό σας ενδιαφέρον για την Ευρώπη και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα», πρόσθεσε. Η Πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε, επίσης, ότι τα 4 τελευταία χρόνια δεν ήταν εύκολα, ο κόσμος άλλαξε δραματικά, όπως και η Ευρώπη και διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο Μπάιντεν ότι η ΕΕ ανυπομονεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

Τρία είναι τα βασικά θέματα της Συνόδου ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία δεν αναμένεται να διαρκέσει πάνω από δύο ώρες: ο τερματισμός της πανδημίας του κορονοϊού, η ενίσχυση του διατλαντικού εμπορίου και η αντιμετώπιση παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να συζητηθούν οι προκλήσεις του Πεκίνου και η απειλητική στάση της Μόσχας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τζο Μπάιντεν θέλει τη στήριξη των Ευρωπαίων έναντι της Κίνας και της Ρωσίας. Θέλει, όμως, κυρίως να δείξει ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ είναι ενωμένες απέναντι στη Μόσχα, προκειμένου να της ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση.

Στο τέλος της Συνόδου θα υπάρξει μια κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Κομισιόν.

Πριν από τη συνάντησή του με την ηγεσία της ΕΕ, ο Τζο Μπάιντεν, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ 'Αντονι Μπλίνκεν, είχε μια εθιμοτυπική συνάντηση στο παλάτι με το Βέλγο βασιλιά Φίλιππο και με τον πρωθυπουργό Αλεξάντερ ντε Κρο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να αναχωρήσει από τις Βρυξέλλες περίπου στις 3 μ.μ. (τοπική ώρα) και θα μεταβεί στη Γενεύη για να συναντηθεί με το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ: Αλλαγές στον ΦΠΑ για μικροδέματα μέσω διαδικτύου

Θεσσαλονίκη: βιασμός ανήλικης - κατηγορούμενος ο θείος της!

Euro 2020: Γαλλία - Γερμανία, η πρώτη “μεγάλη μάχη”