Έρευνα: Οι 3 αιτίες που οι Έλληνες αργούμε να γίνουμε γονείς!

Η έρευνα προσδιορίζει μάλιστα τη διαφορετικότητα των αιτιών ανάλογα με το είδος του πληθυσμού.

Η πρώτη στοχευμένη έρευνα, για το μείζον θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, αναδεικνύει τα πολυάριθμα «γιατί» του δημογραφικού ζητήματος, προσδιορίζοντας μάλιστα τη διαφορετικότητα των αιτιών του ανάλογα με το είδος του πληθυσμού.

Η ερευνητική αυτή μελέτη είναι πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την υπογεννητικότητα HOPEgenesis και εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων & Ασφαλίσεων του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, με την υποστήριξη του Ομίλου EurolifeERB.

