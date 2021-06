Αθλητικά

Euro 2020: Έρευνα της UEFA για Αρναούτοβιτς

Ο πανηγυρισμός στον αγώνα με την Βόρεια Μακεδονία μπήκε στο «μικροσκόπιο» της Ομοσπονδίας.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τον πανηγυρισμό του επιθετικού της Αυστρίας, Μάρκο Αρναούτοβιτς, στον αγώνα εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας.

Η Βόρεια Μακεδονία προέτρεψε την UEFA να εξετάσει την αντίδραση του Αρναούτοβιτς, όταν σκόραρε στο 89ο λεπτό για να ολοκληρώσει τη νίκη της Αυστρίας με 3-1, την Κυριακή.

«Διορίστηκε επιθεωρητής δεοντολογίας και πειθαρχικού ελέγχου για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το περιστατικό με τον παίκτη Μάρκο Αρναούτοβιτς που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020 μεταξύ των εθνικών ομάδων της Αυστρίας και της Βόρειας Μακεδονίας στις 13 Ιουνίου 2021», ανακοίνωσε η UEFA.

Ο Αρναούτοβιτς ζήτησε συγγνώμη τη Δευτέρα για την αντίδρασή του προς τους οπαδούς της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά αρνήθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει ρατσιστική γλώσσα προς αυτούς.

Σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε: «Θέλω να πω ένα πράγμα πολύ ξεκάθαρα: δεν είμαι ρατσιστής. Έχω φίλους σχεδόν σε όλες τις χώρες και υποστηρίζω τη διαφορετικότητα. Όποιος με ξέρει, το γνωρίζει αυτό».

Η ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας έκανε γνωστό ότι ο Αρναούτοβιτς απευθύνονταν στον Γκιάνι Αλιόσκι, ο οποίος έχει αλβανικές ρίζες. «Το πρόβλημα είναι ότι αφού σημείωσε το γκολ, μου είπε κάτι και η UEFA έχει τα βίντεο. Είναι δύσκολο για μένα να επαναλάβω αυτό που είπε», τόνισε ο Αλιόσκι.

«Είμαστε πάντα εναντίον του εθνικισμού, των διακρίσεων και όλων των άλλων μορφών προσβολών και εκρήξεων που δεν είναι στο πνεύμα του ποδοσφαίρου και των αξιών του», ανέφερε η ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία έχει προκαλέσει οξεία αντίδραση της Αθήνας, λόγω της εμφάνισης της με φανέλες που αναφέρουν την χώρα ως «σκέτη» Μακεδονία, όπως άλλωστε και οι σχολιαστές των αγώνων στα Σκόπια.

