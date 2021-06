Αθλητικά

Champions League: Η κλήρωση του α΄ προκριματικού γύρου

Τα ζευγάρια που βγήκαν από την κληρωτίδα. Πότε θα γίνει γνωστός ο αντίπαλος του Ολυμπιακού.

Έγινε σήμερα το δεύτερο βήμα της αγωνιστικής περιόδου 2021/22 στο Champions League, με την κλήρωση του α΄ προκριματικού γύρου.

Η Φερεντσβάρος που ήταν στους ομίλους του UCL την περασμένη σεζόν, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που έφτασε στους προημιτελικούς του Europa League, και η -φιναλίστ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1979- Μάλμε είναι μεταξύ των 31 ομάδων που εισέρχονται στον α΄ προκριματικό γύρο του Champions League, περιμένοντας την 32η, η οποία θα είναι η νικήτρια του τελικού του προ-προκριματικού γύρου που θα διεξαχθεί στις 25 Ιουνίου.

Οι αγώνες του α΄ προκριματικού γύρου πραγματοποιούνται στις 6/7 και 13/14 Ιουλίου.

Οι νικητές προχωρούν στον β΄ προκριματικό γύρο του Champions League (εκτός από τη νικήτρια το ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβα – Σάμροκ Ρόβερς που πηγαίνει κατευθείαν στον γ΄ προκριματικό γύρο). Στον β΄ προκριματικό γύρο «μπαίνει» και ο Ολυμπιακός (κλήρωση στις 13:00, αύριο 16/6), ενώ οι ηττημένοι προχωρούν στον β΄ προκριματικό γύρο του Europa League Conference (μονοπάτι πρωταθλητών, κλήρωση στις 13:30 αύριο 16/6).

Η κλήρωση:

Φόλα Ες (Λουξεβούργο)-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Μάλμε (Σουηδία)-Ρίγα (Λετονία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

Κόνα’ς Κουέι Νόμαντς (Ουαλία)-Αλασκερτ (Αρμενία)

Ελσίνκι (Φινλανδία)-Μπούντουτσνοστ Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο)

Κλουζ (Ρουμανία)-Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Μούρα (Σλοβενία)

Τέουτα (Αλβανία)-Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)-Νέφτσι (Αζερμπαιτζάν)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)- Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ (Λευκορωσία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Νικητής προ-προκριματικού γύρου*

Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)-Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Χιμπέρνιανς (Μάλτα)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Βαλούρ (Ισλανδία)

* Μία από τις Φολγκόρε-Πρίστινα και Τόρσαβν-Ιντερ Κλαμπ ντ'Εσκάλντες

Αύριο η κλήρωση του Ολυμπιακού

Ο πρωταθλητής Ελλάδας, Ολυμπιακός, μετά τον... τερματισμό της -πρωταθλήτριας Ευρώπης- Τσέλσι στην 4η θέση της Premier League, «μετακινήθηκε» από τον 1ο στον 2ο προκριματικό γύρο (20/21 και 27/28 Ιουλίου).

Όπως είναι γνωστό, την επόμενη σεζόν η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από μία ομάδα στο Champions League, αφού την αγωνιστική περίοδο 2019-20 είχε βρεθεί στην 18η θέση της βαθμολογίας της UEFA, κάτι που θα συμβεί και την σεζόν 2022/23, μιας και η χώρα μας υποχώρησε δύο θέσεις (20η).

Στην κορυφαία διοργάνωση (67η ως Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League και 30η ως Champions League) οι αγώνες αρχίζουν στις 22 Ιουνίου (προ-προκριματικός γύρος) και θα ολοκληρωθούν στις 28 Μαϊου 2022 με τον τελικό στην Αγία Πετρούπολη.

Στους ομίλους συμμετέχουν απευθείας 26 ομάδες: Οι νικητές Champions και Europa League, 4 από Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, 2 από Γαλλία, Πορτογαλία και 1 από Ρωσία, Βέλγιο, Ουκρανία, Ολλανδία.

Οι ημερομηνίες:

Προκριματικά

22 Ιουνίου 2021: Ημιτελικοί προ-προκριματικού γύρου

25 Ιουνίου 2021: Τελικός προ-προκριματικού γύρου

6/7 και 13/14 Ιουλίου 2021: Πρώτος προκριματικός γύρος

20/21 και 27/28 Ιουλίου 2021: Δεύτερος προκριματικός γύρος

3/4 και 10 Αυγούστου 2021: Τρίτος προκριματικός γύρος

17/18 και 24/25 Αυγούστου 2021: Playoffs

Όμιλοι

14/15 Σεπτεμβρίου 2021: 1η αγωνιστική

28/29 Σεπτεμβρίου 2021: 2η αγωνιστική

19/20 Οκτωβρίου 2021: 3η αγωνιστική

2/3 Νοεμβρίου 2021: 4η αγωνιστική

23/24 Νοεμβρίου 2021: 5η αγωνιστική

5 7/8 Δεκεμβρίου 2021: 6η αγωνιστική

Φάση νοκ-άουτ

15/16/22/23 Φεβρουαρίου και 8/9/15/16 Μαρτίου 2022: Φάση των «16»

5/6 και 12/13 Απριλίου 2022: Προημιτελικοί

26/27 και 3/4 Μαΐου 2022: Ημιτελικοί

28 Μαΐου 2022: Τελικός