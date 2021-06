Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 - Ειδικά Μαθήματα: το πρόγραμμα εξετάσεων

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε ότι εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί από την αυριανή απεργία. Αλλαγές στις κινητοποιήσεις στα ΜΜΜ για να διευκολυνθούν οι εξεταζόμενοι.

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίες θα διενεργηθούν από 29 Ιουνίου μέχρι και 9 Ιουλίου.

Στην ιστοσελίδα https://www.minedu.gov.gr/news/49064-15-06-21-analytiko-programma-eidikon-mathimaton, μπορούν οι υποψήφιοι να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων, τα εξεταστικά κέντρα Αγγλικών, τα εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (εκτός Αγγλικών), τα εξεταστικά κέντρα υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και τις γενικότερες οδηγίες προς τους υποψηφίους.

Κανονικά οι εξετάσεις παρά την απεργία

"Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε να εξαιρέσει από την απεργιακή κινητοποίηση της 16ης Ιουνίου τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας που εμπλέκονται στη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων", αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, μετά τις αντιδράσεις.

Αλλαγές ανακοινώθηκαν στις κινητοποιήσεις των υπόλοιπων Μέσων Μεταφοράς, μετά την κατεπείγουσα αγωγή της Νίκης Κεραμέως για τη διασφάλιση της διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.

Το Τραμ και ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος θα λειτουργήσουν κανονικά μέχρι τις 10:00 το πρωί λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων, ενώ από τις 10:00 και έως τη λήξη της βάρδιας τραβούν επίσης "χειρόφρενο".

