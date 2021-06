Life

Μυστικός γάμος για την Ευγενία Δημητροπούλου

Η δημοφιλής ηθοποιός παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Τον εκλεκτό της καρδιάς της, Στέλιο Βλατάκη, παντρεύτηκε μυστικά σε στενό κύκλο την Παρασκευή στην Κηφισιά, με πολιτικό γάμο η Ευγενία Δημητροπούλου. Η γνωστή ηθοποιός και ο νευροχειρουργός αγαπημένος της, κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και για τον λόγο αυτό η ευχάριστη είδηση δεν έγινε γνωστή.

Η Ευγενία Δημητροπούλου, που φέτος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1, “Ήλιος”, είχε μιλήσει για την πρόταση γάμου που είχε δεχτεί από τον Στέλιο Βλατάκη τον περασμένο Ιανουάριο στη Φαίη Σκορδά και το “Πρωινό”.

