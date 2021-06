Πολιτισμός

Ακρόπολη - Αρχαία Αγορά: πότε θα είναι κλειστές για τους τουρίστες

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού.

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών ανακοινώθηκε ότι ο Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης και Κλιτύων και ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς θα παραμείνουν κλειστά για τους επισκέπτες τις κάτωθι ημέρες και ώρες, δυνάμει της Απόφασης με αριθμό ΑΔΑ 66ΞΔ4653Π4-ΘΑΣ:

Ακρόπολη και Κλιτύες: 18 Ιουνίου 2021 (εναλλακτικά και στις 19 Ιουνίου 2021) από 17:00 έως 20:00

Αρχαία Αγορά και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς: 20 Ιουνίου 2021 από 08:00 έως 10:00 και από 17:00 έως 20:00

